Куриные крылышки с фантастическим соусом: как приготовить вкусное блюдо
Благодаря тому, что крылышки готовятся в духовке, они сохраняют максимум полезных свойств.
Куриные крылышки со вкусным соусом – что может быть лучшей добавкой к обеду или на ужин. Своим проверенным рецептом этого блюда поделилась автор кулинарного блога "Вкусные рецепты на каждый день". Приготовленные таким способом крылышки получаются очень аппетитными, а их вкус и аромат просто сводят с ума.
Куриные крылышки в оригинальной панировке
Ингредиенты;
- куриные крылья – 1 кг.
Для панировки:
- мука – 3 ст. л,
- копченая паприка – 1 ст. л,
- сухой чеснок – 2 ч. л,
- разрыхлитель — 1 ч. л.,
- прованские травы – 1 ст. л,
- соль, перец – по вкусу.
Для соуса:
- сливочное масло – 50 гр,
- твердый сыр – 30 гр;
- зелень – пучок;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- сок половины лимона.
Способ приготовления:
Для панировки смешать муку, паприку, сухой чеснок, разрыхлитель, прованские травы, перец и соль.
Крылья промыть, просушить бумажным полотенцем, разделить на части и обвалять в панировке.
Выложить на противень застеленный пергаментом и запекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут с одной стороны, затем перевернуть и запекать еще 20 минут с другой.
Для соуса смешать растопленное масло, сок лимона, натертый на мелкую терку творог, выжатый чеснок и мелко порубленную зелень.
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