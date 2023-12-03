Салат "Жозефина": рецепт яркого блюда для праздничного стола

Чтобы салат был еще вкуснее и сочнее, пожержите его перед подачей пару часов в холодильнике.

В преддверии рождественских и новогодних праздников продолжаем делиться новыми и интересными рецептами салатов, которых, как известно, на столе никогда не бывает много. Сегодня предлагаем вам легкий и очень вкусный салат "Жозефина". Как его приготовить, рассказала и показала кулинарный блогер Кристина Азизян.

Салат "Жозефина"

Ингредиенты:

отварное куриное филе (можно взять и окорочок, и грудку) – 300 гр;

куриные яйца, сваренные вкрутую, – 2 шт;

грибы, жаренные на растительном масле, – 300 гр;

крупный помидор – 1 шт;

твердый сыр – 80 гр;

зеленый лук;

соль, черный перец – по вкусу;

майонез или сметана – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное мясо порезать кубиками или полосками, сложить в глубокую посуду. Туда же отправить грибы. После жарки их необходимо выложить на бумажное полотенце, чтобы ушел лишний жир. Помидор порезать кубиками. Если мякоть слишком сочная, уберите ее и порежьте только стеночки помидора.

Сыр порезать кубиками, лук полукольцами или кубиками. Если не любите горечь, залейте порезанный лук на пару минут кипятком.

Все ингредиенты смешать, добавить мелко порубленный зеленый лук, заправить сметаной или майонезом и перемешать.

Ранее Фокус писал, как приготовить невероятно вкусный салат "Рекордсмен".