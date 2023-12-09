Интересный рецепт классического салата: как приготовить Оливье с горчичной заправкой

Салат Оливье можно приготовить по разным рецептам и это один из них.

Салат Оливье – это классический зимний салат, который обычно готовят на новогодние праздники. И хоть он отличается от той закуски под названием Оливье которую готовили в два века назад, но новомодный салат стал популярным. Приготовить его можно по разным рецептам и с разными ингредиентами.

По этому рецепту Оливье готовят с куриной грудкой и горчичной заправкой. Салат получается более изысканным и пикантным. Фокус расскажет, как его приготовить.

Оливье с куриной грудкой и горчичной заправкой

Ингредиенты:

две крупные картофелины;

две морковки;

два маринованных огурца;

укроп – 20 г;

зеленый горошек (отварной или консервированный) – 100 г;

куриное филе – 340 г;

растительное масло – 15 мл;

свежие огурцы – 100 г;

соль.

Для соуса:

4 яйца;

майонез – 150 г;

дижонская горчица – 16 г.

Сначала приготовьте соус для оливье. Сварите вкрутую яйца. Чтобы желток оставался ярким, варите их не более 10 минут после закипания. Дайте остыть, очистите и разделите на желтки и белки. Три желтка протрите через сито, затем соедините с майонезом и горчицей. Посолите и поперчите. И уберите в холодильник, пока не будет пора заправлять салат.

Картофель и морковь вымойте и варите 25 минут после того, как вода закипит. Когда овощи остынут, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Все огурцы и яичные белки также нарежьте кубиками. Добавьте мелко нарезанный укроп.

А теперь готовьте куриную грудку. Нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле и добавьте к прочим ингредиентам. Заправьте соусом.

Также вы можете приготовить Оливье в итальянском стиле.