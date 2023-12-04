Праздничный бисквит: белые рождественские ламингтоны с глазурью

Этот бисквит не только эффектный по вкусу и текстуре, но еще и невероятно красиво смотрится в разрезе.

Бисквит – это классический десерт, любимый многими. Праздничный ванильный бисквит внутри с хрустящими рисовыми шариками, белым шоколадом и клюквой станет украшением вашего стола. Кулинар Мишель Саутэн поделилась необкновенным рецептом ламингтонов, пишет Taste.

Ингредиенты

Тесто:

250 г сливочного масла комнатной температуры;

215 г (1 стакан) сахарной пудры;

3 яйца;

2 чайные ложки ванильного экстракта;

300 г (2 стакана) муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

125 мл (1/2 стакана) молока;

215 г (2 1/2 стакана) стружки кокоса;

Крем:

360 г белого шоколада, мелко нарезанного;

120 г сушеной клюквы, мелко нарезанной;

70 г (2/3 стакана) стружки кокоса;

60 г (1/3 стакана) рисовых шариков;

Глазурь:

450 г (3 стакана) сахарной пудры;

50 г сливочного масла, нарезанного, комнатной температуры;

125 мл (1/2 стакана) кипятка;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C/160°C с конвекцией. Дно и стенки формы размером 20 х 30 см застелите бумагой для выпечки.

Шаг 2. Взбейте масло и сахарную пудру в миске до кремовой массы. Вбейте яйца по одному, хорошо взбивая смесь. Добавьте ваниль, муку и молоко. Снова все взбейте до однородной массы. Вылейте в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Выпекайте 35–40 минут или пока вставленная шпажка не выйдет чистой. Оставьте в форме на 10 минут, чтобы дать коржу немного остыть. Переложите на решетку до полного остывания.

Шаг 3. Для крема поместите шоколад в миску, которую можно использовать в микроволновой печи. Разогрейте в микроволновой печи на среднем режиме, помешивая каждую минуту, пока он не расплавится и не станет однородным. Добавьте клюкву, кокос и рисовые шарики. Перемешайте до однородного состояния.

Шаг 4. Большим зубчатым ножом обрежьте края коржа, затем разрежьте его пополам по горизонтали. Распределите крем по разрезанной стороне основы торта, смажьте края. Сверху положите корж срезом вниз. Поставьте в холодильник на 15 минут, чтобы немного остыло. Разрезаем торт на 15 квадратов и снова ставим в холодильник на 15 минут.

Шаг 5. Для приготовления глазури просейте сахарную пудру в миску, затем добавьте сливочное масло. Залейте масло кипятком, добавьте ваниль. Перемешайте до однородности.

Шаг 6. Разложите тертый кокос по тарелке. С помощью 2 вилок осторожно обмакните квадрат торта в смесь для глазури. Постучите по стенке миски, чтобы удалить излишки глазури. Осторожно обмакните в кокос, затем переложите на решетку. Повторите то же самое с оставшимися квадратами торта, глазурью и тертым кокосом. Отложите ламингтоны в сторону на 15 минут или пока они не застынут.

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