Вкусная закуска, или гарнир: цветная капуста, жаренная в кляре

Этот кляр подойдет и для других овощей, например, для тыквы.

Жаренные в кляре соцветия цветной капусты — это восхитительная закуска, которую можно подать к столу как гарнир.

Рецепт не представляет трудностей: бланшированные соцветия обмакивают в простой кляр из яйца, воды и муки, а затем обжаривают в масле. Чтобы получить идеальные кусочки, просто обратите внимание на фазу бланширования соцветий, которые не должны развариваться, но оставаться хрустящими. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Цветная капуста, жаренная в кляре

Ингредиенты:

1 головка цветной капусты;

1 яйцо;

200 мл холодной воды;

200 г муки;

цедра 1 лимона;

полпакетика быстрорастворимых дрожжей;

1 литр растительного (арахисового) масла;

соль.

Чтобы приготовить жаренные в кляре соцветия цветной капусты, очистите и разделите на соцветия кочан цветной капусты. Они не должны быть слишком большими, поэтому при необходимости разрежьте их пополам. Промойте соцветия под проточной водой.

Наполните большую кастрюлю водой и доведите до кипения. Когда вода начнет закипать, добавьте ложку уксуса и щепотку соли. Обмакните соцветия и дайте им бланшироваться 5-7 минут: они должны оставаться хрустящими. После приготовления слейте с них воду и дайте остыть. Затем приготовьте тесто: в миску добавьте яйцо, холодную воду и хорошо перемешайте. Также добавьте щепотку соли и тертую цедру лимона.

Затем добавьте муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте все ингредиенты вилкой или венчиком, чтобы получилась хорошо перемешанная смесь без комочков.

Нагрейте растительное масло на сковороде, пока оно не достигнет температуры 170°. Обмакните соцветия цветной капусты в кляр и обжаривайте их по несколько штук в течение нескольких минут, пока они не станут золотистыми. Достаньте их шумовкой и дайте стечь лишнему маслу на бумажном полотенце. При необходимости добавьте щепотку соли и жареные соцветия цветной капусты готовы к употреблению.

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