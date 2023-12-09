Мягкий яблочный пирог: вкусная выпечка по простому рецепту
Это классический рецепт яблочного пирога.
Этот рецепт точно понравится любителям яблочных пирогов. Он получается невероятно мягким и насыщенным на вкус.
Если вы любите более интенсивные вкусы, вы можете заменить в рецепте сахарную пудру щепоткой корицы. А для поистине неотразимого вкуса сочетайте этот яблочный пирог со взбитыми сливками, заварным кремом или мороженым. Хранить этот торт можно день-два под стеклянным колпаком или накрыв пищевой пленкой. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Мягкий яблочный пирог
Ингредиенты:
- 300 г муки;
- 16 г разрыхлителя;
- 150 г сахара;
- 3 яйца;
- 100 г мягкого сливочного масла;
- 100 мл молока;
- 4 яблока;
- цедра 1 лимона;
- 1 щепотка соли.
Начните готовить яблочный пирог с того, что взбейте мягкое сливочное масло с сахарным песком в миске до получения пенистой смеси.
Добавьте яйца по одному, молоко и цедру лимона. Хорошо перемешивайте после каждого добавления.
Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, затем перемешайте лопаткой. Также добавьте щепотку соли.
Яблоки очистите, нарежьте не слишком крупными кубиками и добавьте в смесь, тщательно перемешивая. Поместите все в круглую форму с диаметром 24 сантиметра, смазанную маслом и посыпанную мукой, хорошо разровняв ложкой.
Выпекайте в разогретой до 180° духовке около 40 минут или пока зубочистка, воткнутая в центр пирога, не будет выходить чистой. Достаньте из духовки и дайте полностью остыть, прежде чем вынимать из формы. Подавайте яблочный пирог, посыпав сахарной пудрой.
Также вы можете приготовить вкуснейший яблочный пирог по рецепту итальянской бабушки.