Мягкий яблочный пирог: вкусная выпечка по простому рецепту

Это классический рецепт яблочного пирога.

Этот рецепт точно понравится любителям яблочных пирогов. Он получается невероятно мягким и насыщенным на вкус.

Если вы любите более интенсивные вкусы, вы можете заменить в рецепте сахарную пудру щепоткой корицы. А для поистине неотразимого вкуса сочетайте этот яблочный пирог со взбитыми сливками, заварным кремом или мороженым. Хранить этот торт можно день-два под стеклянным колпаком или накрыв пищевой пленкой. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Мягкий яблочный пирог

Ингредиенты:

300 г муки;

16 г разрыхлителя;

150 г сахара;

3 яйца;

100 г мягкого сливочного масла;

100 мл молока;

4 яблока;

цедра 1 лимона;

1 щепотка соли.

Начните готовить яблочный пирог с того, что взбейте мягкое сливочное масло с сахарным песком в миске до получения пенистой смеси.

Добавьте яйца по одному, молоко и цедру лимона. Хорошо перемешивайте после каждого добавления.

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, затем перемешайте лопаткой. Также добавьте щепотку соли.

Яблоки очистите, нарежьте не слишком крупными кубиками и добавьте в смесь, тщательно перемешивая. Поместите все в круглую форму с диаметром 24 сантиметра, смазанную маслом и посыпанную мукой, хорошо разровняв ложкой.

Выпекайте в разогретой до 180° духовке около 40 минут или пока зубочистка, воткнутая в центр пирога, не будет выходить чистой. Достаньте из духовки и дайте полностью остыть, прежде чем вынимать из формы. Подавайте яблочный пирог, посыпав сахарной пудрой.

Также вы можете приготовить вкуснейший яблочный пирог по рецепту итальянской бабушки.