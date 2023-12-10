Праздничная выпечка: рецепт итальянского печенья "Пиньоли" с кедровыми орешками
Это печенье считается особенным — его готовят в основном на Рождество и Новый год.
Классическое итальянское печенье вы найдете практически в любой итальянской кондитерской. "Пиньоли" по-итальянски означает кедровые орехи. Оно имеет насыщенный вкус и воздушную текстуру. Рецептом поделилась кулинар Кэт Бойцова, пишет Delish.
Ингредиенты
- 340 г миндальной пасты;
- 250 г сахарной пудры;
- 2 яичных белка;
- 3/4 чайной ложки соли;
- 1 стакан кедровых орехов.
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°С и застелите два противня пергаментной бумагой.
Шаг 2. Смешайте миндальную пасту, сахар, яичные белки и соль в кухонном комбайне и взбейте до получения однородной массы. Положите кедровые орехи на неглубокую тарелку.
Шаг 3. Слегка влажными руками скатайте тесто в шарики диаметром 2,5 см. Обваляйте шарики в кедровых орехах, слегка прижимая, чтобы они прилипли. Разложите шарики на подготовленные листы и слегка приплюсните, чтобы сформировать круг диаметром 4 см.
Шаг 4. Выпекайте 16–18 минут до легкого золотистого цвета.
Шаг 5. Дайте остыть на противне в течение 1 минуты, затем переложите на решетку для полного остывания.
Как заморозить печенье
Печенье "Пиньоли" можно замораживать. После остывания заморозьте их в один слой на противне, застеленном пергаментом или вощеной бумагой. После замораживания переложите их в закрывающийся пластиковый пакет или контейнер, пригодный для хранения в морозильной камере. Печенье в замороженном виде можно хранить в течение 1 месяца.
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