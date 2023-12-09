"Шана това у-метука!": еврейский новогодний пирог Лейках

Еврейский новогодний Лейках готовится очень легко и быстро. Украсьте свой праздничный стол этим вкуснейшим пирогом и пожелайте всем сладкого Нового года.

Еврейский Новый год называется Рош ха-Шана и отмечается осенью. Традиционно в день праздника на стол подается медовый пирог – лейках, а люди желают друг другу "Шана това уметука!" – доброго и сладкого года. Рецепты лейкаха отличаются в разных еврейских общинах, но объединяет их одно – это очень вкусная медовая выпечка, которую не возбраняется печь и в другие дни. Так почему бы не приготовить этот традиционный еврейский пирог к Новому году и украсить ваш праздничный стол? Рецептом кофейного лейкаха делится со своими читателями Фокус.

Ингредиенты

Для теста:

яйца крупные – 2 шт.;

мед – 115 г;

сахар – 50 г;

масло растительное – 35 г;

сода – 5 г (неполная чайная ложка);

мука – 95 г;

крепкий кофе – 50 мл;

специи (корица, гвоздика, имбирь, кардамон, мускатный орех) – по желанию.

Для украшения:

кофейные зерна;

шоколад.

Приготовление

Шаг 1

Заварите очень крепкий кофе и дайте ему остыть.

Шаг 2

Просейте муку вместе со специями.

Шаг 3

В другой миске взбейте яйца с сахаром и медом. Добавьте соду, растительное масло и кофе, продолжайте взбивать до однородности.

Шаг 4

Добавьте муку со специями и перемешайте миксером на низких оборотах, чтобы не осталось комочков муки.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 160°C. Подготовьте форму для выпечки: выстелите ее фольгой или бумагой для выпечки.

Шаг 6

Вылейте жидкое тесто в форму. Выпекайте лейках около 40 минут. Готовность пирога проверяйте деревянной шпажкой: она должна выходить из пирога сухой.

Если пирог сильно подрумянился, а в середине еще сырой, прикройте его поверхность фольгой матовой стороной вниз.

Шаг 7

Готовый пирог выньте из формы вместе с фольгой и остудите на решетке. После этого выложите на блюдо, украсьте шоколадом и кофейными зернами.

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