Разделы
Материалы
Еда

Вкусный и нежный десерт: рецепт творожный торта с виноградом

Дарья Бережная
Фото: cook_with_me_at_home | Творожный торт с виноградом

Творожный торт с виноградом – идеальный рецепт к чаю.

Если любите бисквитные торты и творожный крем, этот рецепт точно придется вам по душе. Приготовленный таким образом творожный крем можно подавать отдельно, в креманках, со свежими фруктами, или использовать для другой выпечки. Виноград лучше выбирать без косточек, но можно изменить рецепт и взять другие фрукты — персики, абрикосы, инжир, хурму. Можно использовать и ягоды вроде клубники, малины, ежевики, голубики, или просто их смешать. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Творожный торт с виноградом

Ингредиенты:

  • виноград светлый – 300 г;
  • виноград темный – 300 г;
  • творог – 500 г;
  • сливки 33% – 250 мл;
  • сахар – 2/3 стакана;
  • желтки – 2 шт;
  • сок одного лимона;
  • желатин – 40 г;
  • миндальные лепестки – 100 г.

Для теста:

  • мука – 3/4 стакана;
  • 4 яйца;
  • сахар – 1/2 стакана;
  • картофельный крахмал – 2 ст. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • сливочное масло для смазывания формы.

Духовку разогрейте до 200 градусов. Смажьте бока формы диаметром 22 см сливочным маслом и присыпьте мукой. На дно формы положите вырезанный круг из пергамента.

Отделите желтки от белков. Желтки с половиной сахара и 2 столовыми ложками теплой воды взбейте в пышную светлую массу. Белки взбейте в пену, добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать до пиков.

Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Муку просейте с картофельным крахмалом и разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой.

Тесто выложите в подготовленную форму и выпекайте полчаса. А потом достаньте и оставьте остывать.

А теперь готовьте крем. Творог взбейте до однородности с желтками, лимонным соком и сахаром. Желатин замочите в 150 мл холодной воды и оставьте до набухания. Подогрейте желатин на медленном огне, пока не растворится. И немного остудите. Взбейте сливки, влейте желатин в творожную смесь, хорошо перемешайте, добавьте сливки и снова перемешайте.

Отложите треть крема. В оставшийся добавьте немного винограда. Достаньте корж из формы и разрежьте на два коржа. На нижний выложите крем с виноградом и разровняйте лопаткой.

Накройте второй частью бисквита.

Смажьте всю поверхность торта кремом, разложите виноград и обсыпьте бока торта миндальными лепестками.

Также вы можете приготовить классический торт Захер.