Вкусный и нежный десерт: рецепт творожный торта с виноградом

Творожный торт с виноградом – идеальный рецепт к чаю.

Если любите бисквитные торты и творожный крем, этот рецепт точно придется вам по душе. Приготовленный таким образом творожный крем можно подавать отдельно, в креманках, со свежими фруктами, или использовать для другой выпечки. Виноград лучше выбирать без косточек, но можно изменить рецепт и взять другие фрукты — персики, абрикосы, инжир, хурму. Можно использовать и ягоды вроде клубники, малины, ежевики, голубики, или просто их смешать. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Творожный торт с виноградом

Ингредиенты:

виноград светлый – 300 г;

виноград темный – 300 г;

творог – 500 г;

сливки 33% – 250 мл;

сахар – 2/3 стакана;

желтки – 2 шт;

сок одного лимона;

желатин – 40 г;

миндальные лепестки – 100 г.

Для теста:

мука – 3/4 стакана;

4 яйца;

сахар – 1/2 стакана;

картофельный крахмал – 2 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сливочное масло для смазывания формы.

Духовку разогрейте до 200 градусов. Смажьте бока формы диаметром 22 см сливочным маслом и присыпьте мукой. На дно формы положите вырезанный круг из пергамента.

Отделите желтки от белков. Желтки с половиной сахара и 2 столовыми ложками теплой воды взбейте в пышную светлую массу. Белки взбейте в пену, добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать до пиков.

Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Муку просейте с картофельным крахмалом и разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой.

Тесто выложите в подготовленную форму и выпекайте полчаса. А потом достаньте и оставьте остывать.

А теперь готовьте крем. Творог взбейте до однородности с желтками, лимонным соком и сахаром. Желатин замочите в 150 мл холодной воды и оставьте до набухания. Подогрейте желатин на медленном огне, пока не растворится. И немного остудите. Взбейте сливки, влейте желатин в творожную смесь, хорошо перемешайте, добавьте сливки и снова перемешайте.

Отложите треть крема. В оставшийся добавьте немного винограда. Достаньте корж из формы и разрежьте на два коржа. На нижний выложите крем с виноградом и разровняйте лопаткой.

Накройте второй частью бисквита.

Смажьте всю поверхность торта кремом, разложите виноград и обсыпьте бока торта миндальными лепестками.

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