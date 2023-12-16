Вкусный и нежный десерт: рецепт творожный торта с виноградом
Творожный торт с виноградом – идеальный рецепт к чаю.
Если любите бисквитные торты и творожный крем, этот рецепт точно придется вам по душе. Приготовленный таким образом творожный крем можно подавать отдельно, в креманках, со свежими фруктами, или использовать для другой выпечки. Виноград лучше выбирать без косточек, но можно изменить рецепт и взять другие фрукты — персики, абрикосы, инжир, хурму. Можно использовать и ягоды вроде клубники, малины, ежевики, голубики, или просто их смешать. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Творожный торт с виноградом
Ингредиенты:
- виноград светлый – 300 г;
- виноград темный – 300 г;
- творог – 500 г;
- сливки 33% – 250 мл;
- сахар – 2/3 стакана;
- желтки – 2 шт;
- сок одного лимона;
- желатин – 40 г;
- миндальные лепестки – 100 г.
Для теста:
- мука – 3/4 стакана;
- 4 яйца;
- сахар – 1/2 стакана;
- картофельный крахмал – 2 ст. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- сливочное масло для смазывания формы.
Духовку разогрейте до 200 градусов. Смажьте бока формы диаметром 22 см сливочным маслом и присыпьте мукой. На дно формы положите вырезанный круг из пергамента.
Отделите желтки от белков. Желтки с половиной сахара и 2 столовыми ложками теплой воды взбейте в пышную светлую массу. Белки взбейте в пену, добавьте оставшийся сахар и продолжайте взбивать до пиков.
Аккуратно смешайте взбитые белки с желтками. Муку просейте с картофельным крахмалом и разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную массу лопаткой.
Тесто выложите в подготовленную форму и выпекайте полчаса. А потом достаньте и оставьте остывать.
А теперь готовьте крем. Творог взбейте до однородности с желтками, лимонным соком и сахаром. Желатин замочите в 150 мл холодной воды и оставьте до набухания. Подогрейте желатин на медленном огне, пока не растворится. И немного остудите. Взбейте сливки, влейте желатин в творожную смесь, хорошо перемешайте, добавьте сливки и снова перемешайте.
Отложите треть крема. В оставшийся добавьте немного винограда. Достаньте корж из формы и разрежьте на два коржа. На нижний выложите крем с виноградом и разровняйте лопаткой.
Накройте второй частью бисквита.
Смажьте всю поверхность торта кремом, разложите виноград и обсыпьте бока торта миндальными лепестками.
Также вы можете приготовить классический торт Захер.