Самый вкусный десерт: как приготовить торт "Вишня в шоколаде"

Этот торт очень просто готовить.

Если любите сладкое, но не хотите готовить торт с большим количеством ингредиентов и выпекать отдельные коржи, то попробуйте этот рецепт. Торт "Вишня в шоколаде" готовится быстро и получается очень вкусным. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником tomka_recepti.

Торт "Вишня в шоколаде"

Ингредиенты:

Для теста:

сгущенное молоко — 380 г;

яйца — 2 шт;

мука — 120 г;

какао — 20 г;

разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

сливки (30-36%) — 300 мл;

крем сыр(маскарпоне) — 150 г;

сахарная пудра — 50-100 г.

Для джема:

Вишни — 250 г;

Сахар — 70 г;

Крахмал — 1 ст. л.

Сгущенное молоко и яйца перемешиваем с помощью миксера. Добавьте муку, какао и разрыхлитель. Хорошо перемешайте.

Выливаем тесто на противень застеленный пергаментом, разравниваем в прямоугольник. Выпекаем при 180 градусах 10-15 минут, пока корж не будет готов.

Чтобы приготовить крем, смешиваем все ингредиенты миксером в пышную массу. ⠀

А для джема положите вишни (свежие или мороженые) без косточек в кастрюльку, засыпьте сахаром, когда ягоды дадут сок, добавьте кромаль и готовьте до загустения.

Когда все составляющие готовы, пора собирать торт. Разрежьте корж на четыре равных коржа и чередуйте: сначала корж, потом много крема, потом джем и повторить, пока у вас не закончатся коржи. Завершите торт последним коржом. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Поставьте в холодильник на ночь. Но можно им полакомиться уже и через несколько часов.

По желанию, сверху торт можно полить растопленным шоколадом со сливками.

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