Вкусно и быстро: как приготовить куриную грудку на сковороде

Приготовленное таким образом мясо можно нарезать на бутерброды на следующий день

Любители курицы делятся на две группы: поклонники бедрышек и тех, кто предпочитает грудку. Среди вторых мясных блюд, обжаренная на сковороде куриная грудка это, безусловно, один из самых простых в приготовлении рецептов.

Блюдо получается нежным, и вкусным даже на следующий день. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Жареная куриная грудка на сковороде

Ингредиенты:

400 г куриной грудки;

100 г сырой ветчины;

40 г сливочного масла;

1 зубчик чеснока;

1 стакан марсалы;

1 пучок шалфея;

соль, черный перец.

Прежде всего, чтобы приготовить куриную грудку на сковороде, хорошо ее очистите, удалите центральную кость и хрящ между двумя частями, разделите грудку на две части. Разложите на разделочной доске несколько ломтиков сырой ветчины, сверху положите часть куриной грудки и оберните ее ломтиками ветчины один за другим так, чтобы они хорошо прикрепились к курице. Повторите операцию с другой половиной грудки.

На сковороде с антипригарным покрытием обжарьте зубчик чеснока со сливочным маслом и шалфеем. Добавьте куриные грудки, завернутые в ветчину, переворачивая их, когда они станут золотисто-коричневыми с одной стороны. Добавьте соль, перец и марсалу.

Теперь накрываем крышкой и готовим 25-30 минут. Куриная грудка готова.

Также вы можете приготовить вкусную курицу в кляре.