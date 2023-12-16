На праздничный стол: рецепт куриного паштета в тесте

Если хотите, этот паштет из птицы можно готовить и без теста.

Пора подбирать блюда для новогоднего меню и этот вкусный запеченный паштет в тесте идеально подойдет в качестве главного блюда. Начинка получается очень мягкой и вкусной благодаря сливочному соусу. Рецептом поделились на ресурсе Kushanya.

Паштет из курицы в тесте

Ингредиенты:

тушка курицы — 1,8 кг;

500 г слоеного теста;

150 мл белого сухого вина;

300 мл сливок 30–38%;

50 г сливочного масла (растопить);

булочка для начинки;

2 яйца + 1 желток;

3 ст. л. муки;

мускатный орех, соль, белый перец.

Разрежьте курицу на четвертинки. Натрите солью и перцем, и оставьте на один час.

Затем обжарьте курицу на сильном огне в топленом сливочном масле со всех сторон, не доводя до готовности, примерно по 10 мин. с каждой стороны. Заверните курицу в несколько слоев фольги и остудите.

В сковороду, где жарилась курица, всыпьте муку, обжарьте в оставшемся жире до бежевого цвета. Влейте вино и 100 мл воды, перемешайте венчиком до однородности, доведите до кипения и варите до загустения, все время помешивая. Влейте 100 мл сливок, посолите, поперчите, снова доведите до кипения и снимите с огня. Накройте и оставьте остывать.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Булочку замочите в оставшихся сливках. Куриную грудку нарежьте кубиками, всю остальную мякоть снимите с костей и пропустите через мясорубку. Или очень мелко нарежьте. Смешайте фарш с булочкой и яйцами и пропустите через мясорубку еще раз. Приправьте солью, перцем и мускатным орехом.

Раскатайте две части теста и застелите им продолговатую большую форму для кекса. Выкладывайте слоями паштетную массу и ломтики куриного филе, пока продукты не закончатся. Накройте вторым куском раскатанного теста, аккуратно защипните края и смажьте яичным желтком. Сделайте несколько отверстий в "крышечке" из теста. Выпекайте в духовке полчаса.

Подогрейте сливочный соус и влейте его в отверстия в пироге и сразу же подавайте к столу.

Также вы можете приготовить вкусный паштет по французскому рецепту.