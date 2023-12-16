Новый год по-французски: торт-суфле с мандаринами и шампанским

Обязательно приготовьте торт-суфле с мандаринами и шампанским к Новому году, тем более, что готовится он совсем не сложно.

Этот изысканный десерт французской кухни смотрится так празднично, что станет главным украшением вашего новогоднего стола. А нежное суфле и свежий мандариновый вкус не оставят равнодушным ни одного гостя. Рецептом праздничного десерта поделился сайт "Я Шеф повар".

Ингредиенты

сливочное масло – 150 г;

сахар – 230 г;

яйца – 3 шт.;

ванильный сахар – 20 г;

соль – на кончике ножа;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

мука пшеничная – 125 г;

крахмал – 25 г;

желатин – 12 г;

сметана – 250 г;

шампанское – 250 мл;

сливки 30% – 200 мл;

мандарины – 0,5 кг.

Приготовление

Шаг 1

Просейте вместе муку, крахмал, разрыхлитель и соль.

Шаг 2

Мягкое сливочное масло разотрите с сахаром и ванильным сахаром до однородности.

Шаг 3

В масло с сахаром добавьте яйца по одному. После добавления каждого яйца вымешивайте массу до однородности.

Шаг 4

Добавьте мучную смесь в масляную, и лопаткой замесите мягкое тесто.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180 градусов. Круглую форму для выпечки застелите пергаментом, смазанным сливочным маслом.

Шаг 6

Выложите тесто в форму и разровняйте лопаткой. Выпекайте корж около 20 минут, пока он не зарумянится. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Шаг 7

Готовый корж достаньте из формы вместе с пергаментом и остудите на решетке.

Шаг 8

Приготовьте мандариновое пюре. Для этого очистите фрукты от кожуры и разделите на дольки. В сотейник с толстым дном налейте воду, добавьте сахар и очищенные мандарины. Варите на среднем огне до закипания, после чего снимите с плиты и остудите. Перебейте содержимое сотейника в пюре погружным блендером.

Шаг 9

Подготовьте желатин. Растворите его в шампанском по инструкции на упаковке. Обратите внимание, что желатин одних производителей нужно заливать кипятком, а других – сначала замачивать в холодной жидкости, а потом варить.

Шаг 10

Подготовьте основу суфле. Смешайте сметану, сливки и ванильный сахар. Взбейте миксером на низких оборотах до кремообразной консистенции.

Шаг 11

Половину растворенного желатина влейте сливочно-сметанный крем, осторожно перемешайте и уберите в холодильник на 20 минут.

Шаг 12

Форму, в которой выпекался корж застелите пищевой пленкой. На дно формы положите корж. Сверху аккуратно выложите охлажденное суфле и разровняйте поверхность лопаткой. Уберите в холодильник для застывания на 20-30 минут.

Шаг 13

Мандариновое пюре смешайте с оставшимся желатином. Если желатин плохо расходится, пюре можно немного нагреть.

Шаг 14

Когда суфле застынет, вылейте сверху мандариновое желе. Обратите внимание, оно не должно быть горячим, чтобы суфле не растаяло.

Шаг 15

Уберите торт в холодильник для застывания на несколько часов.

Шаг 16

Когда торт полностью застынет, достаньте его из формы, снимите пленку. Выложите на блюдо для подачи. Если на боках образовались неровности от складок пленки, осторожно разровняйте их горячим ножом.

Шаг 17

Украсьте верх торта дольками мандаринов и взбитыми сливками. До подачи на стол уберите торт-суфле в холодильник.

Напомним рецепт простого десерта с новогодним вкусом — рулет с мандаринами без выпечки. Для рулета используются целые мандарины, очищенные от кожуры.

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