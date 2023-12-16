Для праздничного настроения: бисквитный рулет Тирамису

Легкий воздушный рулет, нежный маскарпоне и кофейная пропитка — это идеальное сочетание для праздничного десерта. Готовится это лакомство очень просто.

Воздушный бисквит с ароматом кофе и сливочным вкусом маскарпоне — на приготовление такого десерта уйдет менее часа. Попробуйте – это очень нежно и вкусно. Рецептом праздничного рулета Тирамису поделился сайт Shef Donna.

Ингредиенты

Для теста

яйца крупные – 3 шт;

мука – 110 г;

10 г какао – 10 г;

пудра сахарная – 80 г;

разрыхлитель теста – 0,3 ч.л;

соль – щепотка.

Для пропитки и крема

кофе крепкий – 250 мл;

джем абрикосовый –100 г;

маскарпоне – 250 г;

сливки 33% – 250 г;

загуститель для сливок – 8 г;

пудра сахарная – 50 г;

какао порошок для посыпки.

Приготовление

Шаг 1

Взбейте яйца, добавив в них сахарную пудру и щепотку мелкой соли до тех пор, пока объем смеси увеличится в 3-4 раза.

Шаг 2

Добавьте в муку какао и разрыхлитель, просейте все сухие ингредиенты в яичную смесь и очень аккуратно перемешайте, чтобы сохранить пышную текстуру.

Шаг 3

Выложите тесто на противень 30х40 см с силиконовым ковриком или антипригарной пекарской бумагой, распределите его ровным слоем.

Шаг 4

Выпекайте бисквит в разогретой до 200 ⁰С духовке в течение примерно 10 минут.

Шаг 5

Достаньте из духовки готовый бисквит и сразу же сверните рулет вместе с бумагой или ковриком, накройте хлопчатобумажным полотенцем и оставьте все в таком виде до полного остывания.

Шаг 6

Заварите и процедите крепкий сладкий кофе. Дайте ему остыть.

Шаг 7

Взбейте с помощью миксера маскарпоне вместе с сахарной пудрой. Отдельно взбейте сливки с добавленным в них загустителем. Очень бережно смешайте обе массы до полной однородности.

Шаг 8

Разверните бисквитный рулет, уберите аккуратно пекарскую бумагу или силиконовый коврик. Пропитайте бисквит остывшим кофе.

Шаг 9

Распределите по бисквиту примерно половину крема и посыпьте какао-порошком. Снова сверните рулет.

Шаг 10

Свернутый рулет обмажьте джемом и украсьте его розочками из оставшегося крема с помощью кондитерского мешка. Посыпьте готовый десерт какао-порошком и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

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