Для праздничного настроения: бисквитный рулет Тирамису
Легкий воздушный рулет, нежный маскарпоне и кофейная пропитка — это идеальное сочетание для праздничного десерта. Готовится это лакомство очень просто.
Воздушный бисквит с ароматом кофе и сливочным вкусом маскарпоне — на приготовление такого десерта уйдет менее часа. Попробуйте – это очень нежно и вкусно. Рецептом праздничного рулета Тирамису поделился сайт Shef Donna.
Ингредиенты
Для теста
- яйца крупные – 3 шт;
- мука – 110 г;
- 10 г какао – 10 г;
- пудра сахарная – 80 г;
- разрыхлитель теста – 0,3 ч.л;
- соль – щепотка.
Для пропитки и крема
- кофе крепкий – 250 мл;
- джем абрикосовый –100 г;
- маскарпоне – 250 г;
- сливки 33% – 250 г;
- загуститель для сливок – 8 г;
- пудра сахарная – 50 г;
- какао порошок для посыпки.
Приготовление
Шаг 1
Взбейте яйца, добавив в них сахарную пудру и щепотку мелкой соли до тех пор, пока объем смеси увеличится в 3-4 раза.
Шаг 2
Добавьте в муку какао и разрыхлитель, просейте все сухие ингредиенты в яичную смесь и очень аккуратно перемешайте, чтобы сохранить пышную текстуру.
Шаг 3
Выложите тесто на противень 30х40 см с силиконовым ковриком или антипригарной пекарской бумагой, распределите его ровным слоем.
Шаг 4
Выпекайте бисквит в разогретой до 200 ⁰С духовке в течение примерно 10 минут.
Шаг 5
Достаньте из духовки готовый бисквит и сразу же сверните рулет вместе с бумагой или ковриком, накройте хлопчатобумажным полотенцем и оставьте все в таком виде до полного остывания.
Шаг 6
Заварите и процедите крепкий сладкий кофе. Дайте ему остыть.
Шаг 7
Взбейте с помощью миксера маскарпоне вместе с сахарной пудрой. Отдельно взбейте сливки с добавленным в них загустителем. Очень бережно смешайте обе массы до полной однородности.
Шаг 8
Разверните бисквитный рулет, уберите аккуратно пекарскую бумагу или силиконовый коврик. Пропитайте бисквит остывшим кофе.
Шаг 9
Распределите по бисквиту примерно половину крема и посыпьте какао-порошком. Снова сверните рулет.
Шаг 10
Свернутый рулет обмажьте джемом и украсьте его розочками из оставшегося крема с помощью кондитерского мешка. Посыпьте готовый десерт какао-порошком и поставьте в холодильник минимум на 2 часа.
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