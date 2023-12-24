Салат "Грибная поляна": рецепт красивого и вкусного блюда к праздничному столу

Чтобы салат был вкуснее, после приготовления отправьте его на пару часов в холодильник.

В преддверии новогодних и рождественских праздников многие хозяйки ищут рецепты оригинальных и вкусных блюд, которые и на столе смотрятся эффектно, и полюбятся гостям с первой пробы. Предлагаем вам попробовать приготовить салат "Грибная поляна" по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Он никого не оставит равнодушным ни видом, ни вкусом.

Салат "Грибная поляна"

Ингредиенты:

картофель – 2-3 шт;

морковь – 1 шт;

яйца – 4 шт;

куриное бедро копченое — 300 гр;

огурцы маринованные – 150 гр;

сыр твердый – 100 гр;

грибы маринованные (опята/шампиньоны) – 350 гр;

укроп, лук зеленый — пучок;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку, морковь и яйца отварить до готовности, остудить и натереть на крупную терку. Сыр натереть на мелкой терке. Куриное мясо нарезать кусочками, огурец – мелкими кубиками или тоже можно натереть на крупную терку.

Чтобы салат получился красивым, лучше сформировать его на блюде с помощью кулинарного разъемного кольца. Ставим его в центр блюда и выкладываем ингредиенты слоями: картошка, морковь, курица, огурцы, яйца, сыр. Каждый из слоев обязательно промазать майонезом. На верхний слой посыпать рубленую зелень, а по центру выложить грибы.

Отправить готовый салат на два часа в холодильник, после чего с него аккуратно снять кольцо и можно подавать на стол.

Ранее Фокус писал, как приготовить простой праздничный салат с куриной грудкой, картофелем и шампиньонами.