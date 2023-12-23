Вкусное и сочное мясо: рецепт свинины, запеченной в духовке

Свинина, запеченная в духовке, — идеальное горячее блюдо для праздничного стола.

Если любите свинину, то вы знаете, как его легко приготовить в духовке. Оно получается сочным и вкусным. И идеально подходит для праздничного стола. Специи и пряности для маринования можно выбирать по своему вкусу. Но можжевельник и кориандр отлично дополнят ваше блюдо. Рецептом поделились на сайте Southern Living.

Запеченная свинина

Ингредиенты:

филейная часть свинины – 2 кг;

чеснок – 7 зубчиков;

молотая сладкая паприка – 1/3 ч. л.;

сушеный можжевельник – 4 ягоды;

сушеный розмарин – 1/3 ч. л.;

гвоздика – 2 бутона;

кориандр – 1/2 ч. л.;

перец чили хлопьями – 1/2 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

соль, свежемолотый перец.

Сначала подготовьте свинину для запекания. Вымойте ее и обсушите бумажными полотенцами. Очистите зубчики чеснока и нарежьте длинными ломтиками, которыми будет удобно нашпиговать мясо.

Сладкую паприку, можжевельник, розмарин, гвоздику, кориандр и перец чили сложите в ступку и разотрите пестиком. Добавьте масло и перемешайте.

Сделайте в мясе тонкие проколы и вставьте в них ломтики чеснока. Натрите мясо солью и смажьте пряной масляной смесью со всех сторон. Заверните в пищевую пленку и оставьте при комнатной температуре на пару часов, чтобы она замариновалась.

Духовку разогрейте до 200 градусов. Снимите с мяса пленку и заверните в фольгу. Выложите на противень и запекайте в течение 1,5 часов. Когда запеченная свинина будет почти готова, достаньте ее из духовки, осторожно разверните фольгу сверху и смажьте мясо смесью меда, горчицы и оливкового масла в равных пропорциях. И запекайте еще минут 15, чтобы получилась вкусная корочка.

Также мясо можно обжарить на очень горячей сковороде, чтобы запечатать все соки внутри.

Также вы можете приготовить вкусную говядину по рецепту Джейми Оливера.