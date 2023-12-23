Классическая американская кухня: рецепт запеченной говяжьей грудинки

Обычно грудинку готовят на барбекю, но можно использовать и духовку.

Если вы любите запеченное мясо, то вы точно должны приготовить говяжью грудинку по этому рецепту. Запеченная грудинка – это традиционное американское блюдо и готовят его на барбекю. Но не у всех есть барбекю, значит мы вполне можем воспользоваться духовкой. Грудинка хорошо сочетается с восхитительным, хрустящим и вкусным салатом из капусты . Но сочетание с печеным картофелем всегда беспроигрышно. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Грудинка представляет собой большой кусок и содержит много жира, что придает ей сочность. Приготовление грудинки – это целый ритуал, о котором можно говорить долго, здесь мы предлагаем справедливый компромисс, позволяющий получить весьма достойный результат.

Запеченная говяжья грудинка

Ингредиенты:

5 кг говяжьей грудинки;

паприка;

чеснок;

сушеные средиземноморские травы;

горчица;

соль, перец, оливковое масло.

Начинайте готовить грудинку с удаления лишнего жира, не удаляйте его полностью, обязательно оставьте немного, потому что это поможет сохранить грудинку мягкой и сочной. Приправьте и посыпьте мясо горчицей, зеленью и солью. Тщательно помассировав мясо, оставляем его минимум на 12 часов в холодильнике.

Когда время маринования пройдет, приступаем к приготовлению. Имейте в виду, что грудинку придется готовить несколько часов, а затем вам придется завернуть ее в фольгу, чтобы продолжить приготовление.

Возьмите противень и поставьте у его основания решетку, чтобы мясо не соприкасалось с противнем напрямую и все соки, выделившиеся при приготовлении, оседали на дне. Термометр необходим для проверки внутренней температуры мяса и желаемой степени готовности.

Поставить в духовку при температуре 130°С на 2/3 часа, чтобы образовалась "корочка", характерная корочка. Грудинка должна достичь температуры 95°C в сердине. Затем достаньте мясо из духовки и, стараясь не обжечься, сформируйте сверток из алюминиевой фольги, хорошо обернув мясо.

Снова поставьте в духовку на 2 часа, температура грудинки должна достичь 92°C в сердцевине. Когда мясо будет готово, дайте ему постоять 30–40 минут в выключенной духовке.

По истечении этого времени нарежьте грудинку ломтиками толщиной 1 см. Наконец, мы рекомендуем процедить мясной сок, который стек с мяса и подавать его в качестве приправы к грудинке.

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