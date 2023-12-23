Простое и вкусное блюдо: рецепт винегрета с квашеной капустой

Обычно винегрет готовят с маринованными огурцами, но квашеная капуста тоже подойдет.

Салат Винегрет – это традиционное зимнее блюдо из корнеплодов. Обычно пикантности ему придают с помощью маринованных, или квашеных огурцов.

Но огурцы есть не всегда, так что можно их заменить квашеной капустой.

Получится не менее вкусно. Остальные ингредиенты винегрета не меняются. Фокус расскажет, как его приготовить.

Винегрет с квашеной капустой

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

морковка – 2 шт.;

картофель средний – 3 шт.;

большая луковица – 1 шт.;

квашеная капуста – 200 г;

консервированный зеленый горошек – 100 г (по желанию);

масло растительное – 3 ст. л.;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль.

Свеклу, морковку и картофель для винегрета надо вымыть, и по отдельности отварить в мундире до готовности.

Также можно запечь овощи в духовке, обернув в фольгу. Это займет около часа (зависит от размеров овощей) в разогретой до 200 градусов духовке. Тогда вкус овощей будет более насыщенным.

В любом случаем дайте овощам остыть. Очистите и нарежьте кубиками. Лук очистите, и нарежьте его очень мелкими кубиками.

Квашеную капусту для винегрета отожмите и нарежьте, потому что такие она обычно слишком длинная. В большой миске соедините свеклу, картофель, лук, капусту и горошек. Перемешайте.

А теперь приготовьте заправку: смешайте растительное масло, яблочный уксус и сахар. Слегка взбейте и заправьте салат. Посолите по вкусу.

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