Экономно и вкусно: рецепт шаурмы с сыром и пекинской капустой

Такая шаурма популярна в Германии, где ее чаще называют "донер".

Лаваш с большим количеством вкусной начинки, или шаурма, это вкусный перекус, который легко приготовить у себя дома. Обычно ее готовят с мясом, но есть вариант шаурмы, или донера без мяса, но она все равно получится очень вкусной. Рецептом поделились на сайте Gastronom.

Шаурма с сыром и пекинской капустой

Ингредиенты:

4 листа лаваша;

400 г адыгейского сыра;

4 больших листа пекинской капусты (200 г);

1 большая морковка (200 г);

1 средний помидор (100 г);

2 зубчика чеснока (10 г);

4–5 веточек кинзы или петрушки (15 г);

50 г майонеза;

70 г томатного соуса;

растительное масло, соль, свежемолотый черный перец.

Тонко нарежьте пекинскую капусту, морковку натрите на крупной терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте капусту, морковь и чеснок, заправьте маслом, солью и перцем.

Зелень мелко нарежьте и добавьте к майонезу и томатному соусу. Можно досолить, если требуется и поперчить по вкусу.

Нарежьте сыр ломтиками, смажьте маслом и обжарьте на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Выложите перед собой лист лаваша, равномерно смажьте всю поверхность соусом. На ближний к себе край выложите четверть сыра и четверть салата.

Заверните в рулет. Обжарьте шаурму на гриль-сковороде, или на обычной сковроде, но без масла, прижимая лопаткой, чтобы она хорошо подрумянилась. Подавайте шаурму горячей.

Можно добавить в начинку свежие помидоры.

Также вы можете приготовить рулет из лаваша со вкусным салатом с крабовыми палочками.