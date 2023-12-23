Экономно и вкусно: рецепт шаурмы с сыром и пекинской капустой
Такая шаурма популярна в Германии, где ее чаще называют "донер".
Лаваш с большим количеством вкусной начинки, или шаурма, это вкусный перекус, который легко приготовить у себя дома. Обычно ее готовят с мясом, но есть вариант шаурмы, или донера без мяса, но она все равно получится очень вкусной. Рецептом поделились на сайте Gastronom.
Шаурма с сыром и пекинской капустой
Ингредиенты:
- 4 листа лаваша;
- 400 г адыгейского сыра;
- 4 больших листа пекинской капусты (200 г);
- 1 большая морковка (200 г);
- 1 средний помидор (100 г);
- 2 зубчика чеснока (10 г);
- 4–5 веточек кинзы или петрушки (15 г);
- 50 г майонеза;
- 70 г томатного соуса;
- растительное масло, соль, свежемолотый черный перец.
Тонко нарежьте пекинскую капусту, морковку натрите на крупной терке. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Смешайте капусту, морковь и чеснок, заправьте маслом, солью и перцем.
Зелень мелко нарежьте и добавьте к майонезу и томатному соусу. Можно досолить, если требуется и поперчить по вкусу.
Нарежьте сыр ломтиками, смажьте маслом и обжарьте на разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
Выложите перед собой лист лаваша, равномерно смажьте всю поверхность соусом. На ближний к себе край выложите четверть сыра и четверть салата.
Заверните в рулет. Обжарьте шаурму на гриль-сковороде, или на обычной сковроде, но без масла, прижимая лопаткой, чтобы она хорошо подрумянилась. Подавайте шаурму горячей.
Можно добавить в начинку свежие помидоры.
Также вы можете приготовить рулет из лаваша со вкусным салатом с крабовыми палочками.