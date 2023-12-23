Традиционное праздничное блюдо: как приготовить вкусный холодец

Холодец — классическое блюдо украинской кухни, которое очень просто приготовить.

Холодец — это традиционное украинское блюдо, которое готовится на праздники. И на Новый год, и на Рождество тоже. В приготовлении холодца издавна было несколько секретов: правильный выбор мяса (с желеобразующим эффектом), прозрачность, дополнительные дольки овощей для красоты и специи. Рецептом поделились на сайте Besahy.

Холодец

Ингредиенты:

Свиная ножка — 1 шт. (до 1 кг);

Петух или курица — 1 шт. (2–2,5 кг);

Лавровый лист — 2 шт;

Черный перец горошком — 15 шт.;

Душистый перец — 5 горошин;

Морковь — 2 шт;

Лук репчатый — 1 шт;

Чеснок — 1 головка;

Соль — по вкусу;

Вода — 4 л.

Мясо промойте в холодной воде несколько раз. Ножку лучше разрубить на две части. Тушку петуха разделить на порционные куски. Все мясо замочите в холодной воде на несколько часов. Слейте воду.

Положите мясо в кастрюлю и залейте водой. Как только она закипит — слейте. Мясо снова промойте, залейте свежей водой, добавьте соль. Варите, пока не закипит. Как это произойдет, уменьшите огонь до минимума и варите шесть часов. Если птица сварится быстрее, то достаньте ее.

Время от времени следует снимать пену и жир с поверхности бульона. Только так бульон получится прозрачным.

За час до готовности добавьте в бульон целую помытую луковицу и целые почищенные морковки. За 30 минут до конца приготовления добавьте душистый перец и лавровый лист.

Когда мясо будет отделяться от костей, достаньте его из бульона и пусть охлаждается.

В бульон добавьте пропущенный через пресс очищенный чеснок и досолите, если надо. Накройте и дайте настояться полчаса.

Снимите мясо с костей, разложите по тарелкам, залейте бульоном, который процедите через ситечко или марлю.

Украсьте, если хотите: морковью, оливками, или зеленью.

Поставьте холодец застывать в холодильник. Смаковать можно уже на следующий день.

В дополнение можете приготовить вкусный винегрет.