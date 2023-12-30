Мятная панна котта: рецепт нежного десерта

Это простой, свежий и вкусный десерт.

Мята и шоколад — чудесное сочетание, которое точно вас покорит. Панна котта, традиционное итальянское лакомство, по этому рецепту точно вам понравится. Рецептом поделились на сайте Un Pizzico Di Peperosa.

Ингредиенты рассчитаны на силиконовую форму диаметром 20-22 см.

Мятная панна котта

Ингредиенты:

1 л сливок;

250 мл цельного молока;

150 г сахарной пудры;

25 г листового желатина;

100 мл мятного сиропа.

Для ганаша:

100 г темного шоколада;

100 мл сливок.

Замочите листы желатина в холодной воде на 10 минут. В кастрюлю выливаем жидкие сливки и молоко, добавляем сахарную пудру и нагреваем на слабом огне, помешивая, но не доводя до кипения. Это займет примерно 5 минут. Выключите огонь.

Слейте воду с желатина и отожмите, добавьте его в крем, помешивая до полного растворения, затем добавьте мятный сироп.

Вылейте панна котту в силиконовую форму, предварительно смоченную водой или ликером по вкусу, и поставьте в холодильник на 6-8 часов или до полного застывания.

Когда панна котта полностью застынет, аккуратно переложите ее на сервировочную тарелку и поставьте в холодильник минимум на 4 часа.

Перед подачей приготовьте шоколадный ганаш: сначала нарежьте темный шоколад и вылейте его в миску.

Нагрейте сливки, пока они не достигнут точки кипения.

Вылейте горячие сливки на шоколад и быстро перемешайте от центра к краям, чтобы шоколад растопился. Дайте остыть.

Достаньте панна котту из холодильника и ложкой распределите ганаш по поверхности. Украсьте листьями свежей мяты.

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