Классическая панна-котта: как приготовить нежный итальянский десерт

Этот десерт с изысканным названием невероятно просто приготовить. И он точно вам понравится.

Панна-котта – это традиционный итальянский десерт из сливок, сахара и желатина. Он представляет собой желеобразный десерт с нежным сливочным вкусом. Панна-котта часто подается с ягодным пюре, шоколадным соусом или другими фруктами и орехами. Рецептом поделились на сайте Good Food.

Панна-котта — это простой в приготовлении десерт. Она также является относительно недорогим десертом, что делает ее идеальным вариантом для любого случая.

Для приготовления идеальной панна-котты важно использовать качественные ингредиенты. Сливки должны быть жирными, чтобы десерт получился нежным и сливочным. Сахар можно добавлять по вкусу. Если вы не любите ванильный вкус, то можно не добавлять семена ванили. Также важно не переваривать желатин, иначе он может придать десерту неприятный вкус.

Сливки можно заменить сметаной, а сахар – сахарной пудрой, она быстрее растворится в сливках.

Классическая панна-котта

Ингредиенты:

250 мл жирных сливок (33-35%);

40 г сахара;

1 стручок ванили (по желанию);

3 г листового желатина;

200 г ягод (любых).

Замочите желатин в холодной воде на 10 минут. В сотейнике соедините сливки, сахар и семена ванили (если используете). Доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте желатин, предварительно отжав его от лишней воды. Перемешайте до полного растворения желатина.

Разлейте смесь по формочкам и поставьте в холодильник на несколько часов, пока смесь не застынет.

Готовую панна-котту переверните на тарелки и украсьте ягодным пюре.

Также можно приготовить нежную мятную панна-котту.