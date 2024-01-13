Шоколадный бисквит: простой рецепт вкусной выпечки

Нежный и маслянистый шоколадный бисквит – это изысканный десерт. Он идеально подходит к чашке чая или кофе.

Шоколадный бисквит по этому рецепту получается мягкий и нежным, с насыщенным вкусом.

Этот бисквит готовят с 18 века, а на авторство этого рецепта претендуют Англия, Франция и Германия. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Шоколадный бисквит

Ингредиенты:

Для теста:

225 г сливочного масла;

250 г сахара;

4 яйца комнатной температуры;

180 г муки;

25 г какао-порошка;

60 мл кипятка;

4 г разрыхлителя;

1/2 стручка ванили;

1 щепотка соли.

Для украшения:

90 г темного шоколада;

25 г нарезанного кубиками сливочного масла;

1 столовая ложка жидкого меда.

Чтобы приготовить шоколадный бисквит, смешайте какао с кипятком в миске до получения однородной массы. Дайте остыть. Тем временем в чаше миксера взбейте (на средней-высокой скорости) масло, сахар и семена ванили. У вас должна получиться хорошо взбитая смесь.

Добавляйте яйца по одному, хорошо перемешивая и убеждаясь, что предыдущее хорошо смешалось, прежде чем добавлять следующее. Затем добавьте какао-смесь и в последнюю очередь просеянную муку вместе с разрыхлителем и щепоткой соли.

Перемешивайте, пока масса не станет однородной. Вылейте тесто в прямоугольную форму размером 23 x 11, выстланную бумагой для выпечки. Выпекайте в разогретой до 175° духовке 55-60 минут или пока зубочистка, воткнутая в центр бисквита, не будет выходить сухой и чистой.

Достаньте из духовки, дайте остыть, затем выньте из формы. Приготовьте глазурь: растопите на водяной бане шоколад с маслом и медом.

Снимите глазурь с огня и дайте остыть, постоянно помешивая, смесь должна быть густой и вязкой. Вылейте глазурь на торт, позволяя ей стекать по бокам. Перед подачей дайте шоколадному бисквиту полностью остыть.

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