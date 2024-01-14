Вкусное блюдо на ужин: как приготовить курицу с апельсинами

Курица с апельсинами станет приятной альтернативой обычной жареной курице. И это блюдо очень просто приготовить.

Курица в апельсинах – быстрое и легкое мясное второе блюдо. Ингредиентов понадобится очень мало, но в итоге получится вкуснейшее блюдо. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Приготовление займет считанные минуты. Для этого рецепта мы предлагаем выбирать неочищенные апельсины, чтобы кожуру можно было использовать и для украшения блюда. Курица в апельсинах идеально подходит для самостоятельного блюда. Подавайте такую курицу с рисом, кускусом, или пюре.

Курица с апельсинами

Ингредиенты:

6 куриных бедрышек;

3 апельсина;

мука;

1/2 стакана белого вина;

соль.

Готовится курица с апельсинами очень быстро и просто. Для начала очистите апельсины, извлеките цедру и выдавите сок. Переложите куриные бедра в миску, полную муки, и тщательно обсыпьте их мукой со всех сторон.

Обжарьте курицу на сковороде с 4 столовыми ложками масла и, когда она станет золотистой, добавьте белое вино. Когда алкоголь испарится, добавьте половину апельсинового сока и готовьте на среднем огне около 30 минут, время от времени переворачивая куриные бедра. Приправить солью и перцем.

Когда все будет готово, выньте курицу и добавьте на дно сковороды оставшийся апельсиновый сок и ложку муки. Быстро перемешайте и дайте загустеть. Положите курицу обратно в кастрюлю и приправьте, выключив огонь. Украсьте курицу тертой апельсиновой цедрой и подавайте горячей с гарниром.

Также вы можете приготовить вкусную курицу в соусе с горчицей.