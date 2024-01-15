Изысканный вкус: рецепт салата с грецкими орехами, фетой и медовыми грушами
Этот вкуснейший салат представляет собой гармоничное сочетание вкусов и текстур. Вы можете подать его, как закуску, или как самостоятельное блюдо с интригующим вкусом.
Салат с грецкими орехами, фетой, грушами и медом – это блюдо, богатое ингредиентами и контрастными вкусами, которые прекрасно сочетаются друг с другом, создавая оригинальное и вкусное блюдо. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Этот салат представляет собой элегантный зимний гарнир, идеально подходящий к жаркому, но его также можно подавать в качестве закуски или основного блюда на обед.
Салат с грецкими орехами, фетой и медовыми грушами
Ингредиенты:
- зеленый салат;
- 50 г листьев шпината;
- 50 г рукколы;
- 50 г ядер грецких орехов;
- 100 г феты;
- 2 груши;
- 1 ч. л. горчицы;
- 1 ч. л. зерен горчицы;
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
- оливковое масло;
- 1 столовая ложка меда;
- 1 кусочек сливочного масла;
- соль, перец.
Для приготовления салата с грецкими орехами, фетой и грушами в меду промойте и отожмите листья салата и листья шпината. Поместите рукколу и шпинат в большую, не слишком глубокую миску. Смешайте в емкости два вида горчицы, масло, уксус, щепотку соли и молотый перец.
Смешайте ингредиенты венчиком до получения кремообразной заправки. Очистите груши и нарежьте их не слишком тонкими дольками.
Растопите на сковороде сливочное масло с медом и готовьте груши на сильном огне, пока они не станут мягкими и не приобретут красивый янтарный цвет. Раскрошите фету руками и выложите ее на салат вместе с нарезанными листьями салата.
Распределите груши и измельченные грецкие орехи и заправьте частью горчичного соуса. Сразу подавайте салат к столу.
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