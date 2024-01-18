Рецепт из Швейцарии: как приготовить вкуснейший ореховый пирог

Ореховый торт, или пирог "Энгадин" — типичный десерт швейцарского кантона Граубюнден. Он получается изумительно вкусным за счет карамели и орехов в начинке.

Если любите что-то новое, то попробуйте этот оригинальный пирог, который готовят в одном из кантонов Швейцарии. Торт, или пирог "Энгадин" готовят из песочного теста с вкусной карамельно-ореховой начинкой. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Как всегда, наш совет для идеального песочного теста — дайте ему достаточно времени отдохнуть в холодильнике, прежде чем раскатывать и выпекать.

Ореховый пирог "Энгадин"

Ингредиенты:

Для песочного теста:

300 г муки;

180 г сливочного масла комнатной температуры;

120 г сахарной пудры;

2 яйца.

Для начинки:

150 г сахара;

200 г измельченных грецких орехов;

1 дл густых сливок;

20 г сливочного масла;

2 ст. л. меда;

2 ст. л. лимонного сока.

Приготовление орехового торта "Энгадин" начните с теста. В чашу миксера положите муку с маслом кусочками, добавьте яйцо, взбитое с сахаром, и замесите тесто насадкой для теста до получения однородной массы. Сформируйте шар, заверните его в пищевую пленку и поместите в холодильник минимум на 30 минут.

После того, как тесто отдохнет, смажьте сливочным маслом и мукой форму для пирога диаметром 24 см. Раскатайте скалкой чуть больше половины теста до толщины около 3 мм, выровняйте форму, доведя тесто до края, и поместите выстеленную форму и оставшееся тесто, накрытые пищевой пленкой, в холодильник.

Тем временем поместите 75 граммов сахара с двумя или тремя столовыми ложками воды в кастрюлю с антипригарным покрытием, поставьте на средний или сильный огонь, пока он не начнет карамелизироваться. Затем убавьте огонь и, часто встряхивая кастрюлю, чтобы сахар не подгорел, дайте ему полностью карамелизироваться. В другой кастрюле доведите до кипения остальной сахар с медом, лимонным соком, маслом и сливками, затем добавьте его в карамель и, хорошо помешивая, снова доведите до кипения.

Добавьте крупно нарезанные грецкие орехи, перемешивайте несколько секунд, чтобы они идеально смешались со смесью, а затем снимите кастрюлю с огня. Пока смесь остывает, раскатайте остатки теста в диск, подходящий для покрытия торта. Затем вылейте начинку внутрь заранее подготовленной оболочки, хорошо ее разровняв.

Выступающее из формы тесто сложите по краям к центру, смажьте его немного взбитым яйцом, разведенным с ложкой воды, и закройте лепешку вторым диском. Также смажьте поверхность яйцом и запекайте в разогретой до 190° духовке 50 минут.

Когда поверхность торта приобретет красивый золотистый цвет, достаньте его из духовки и переложите из формы на решетку для торта, где он сможет остыть. Ореховый пирог "Энгадин" еще вкуснее, если его съесть на следующий день после приготовления, и его можно хранить в течение нескольких дней.

Также вы можете приготовить вкусный торт с орехами и кофе.