Лимонный крем: простой рецепт идеального крема для пирожных

Лимонный крем — это свежий и ароматный десерт. Вариация классического заварного крема, которая подходит для десертов.

Если любите заварной крем, попробуйте эту его цитрусовую вариацию. Такой лимонный крем идеально подходит для начинки тарталеток тортов и заварных пирожных. Если блюдо вам понравится в чистом виде, не забудьте дополнить его печеньем и свежими ягодами. Рецептом поделились на сайте cookist.

Для безупречного результата важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры и выбирайте вкусные и сочные лимоны.

Лимонный крем

Ингредиенты:

4 яичных желтка комнатной температуры;

сахарная пудра — 225 г;

лимонный сок комнатной температуры — 60 мл;

цедра одного лимона;

свежее молоко комнатной температуры — 380 мл;

кукурузный крахмал — 45 г.

Соберите молоко комнатной температуры, сахар, тертую цедру лимона, яичные желтки и кукурузный крахмал в кастрюлю с антипригарным покрытием и толстым дном. Оставьте только лимонный сок, который будет добавлен после приготовления сливок.

Смешайте все ингредиенты погружным блендером. У вас должна получиться идеально гладкая смесь без комочков.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь и постоянно помешивайте пока смесь не начнет густеть.

Крем должен почти закипеть, быть плотным и обволакивающим. Когда все будет готово, выключите огонь и перемешивайте не менее 30 секунд, чтобы дать ему немного остыть.

На этом этапе добавляйте понемногу фильтрованный лимонный сок и перемешивайте, чтобы он хорошо впитался в крем, прежде чем добавлять еще.

Переложите крем в миску и накройте пищевой пленкой.

Дайте крему остыть при комнатной температуре, затем поместите его в холодильник как минимум на 1 час, прежде чем употреблять.

Наслаждайтесь лимонным кремом с печеньем или используйте его для начинки тортов и пирогов всех видов.

Лимонный крем можно хранить в холодильнике, хорошо накрыв пищевой пленкой, максимум 2 дня.

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