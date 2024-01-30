Куриные бедрышки с медом и томатным соусом: как приготовить вкусное блюдо

В маринаде есть все, чтобы куриное мясо стало сочным и нежным. Приготовить так можно любую часть курицы.

Если любите курицу и пробовать новые маринады, то этот рецепт точно придется вам по душе. Маринад придает куриному мясу мягкость и пикантность. Это блюдо идеально подходит для гарнира из белого риса, или его можно подать к картофельному пюре. Рецептом поделились на сайте Telegraph.

Его можно приготовить в духовке, или использовать для летнего пикника и пожарить таким образом замаринованные бедрышки на гриле.

Куриные бедрышки с медом

Ингредиенты:

2 столовые ложки томатного пюре;

сок ½ лимона;

2 зубчика чеснока;

1 столовая ложка паприки;

1 чайная ложка порошка пажитника;

½ стакана томатного кетчупа;

4 столовые ложки жидкого меда;

8 куриных бедрышек без кожи и костей.

Поместите все ингредиенты, кроме курицы, в большую миску и перемешайте. Можно также добавить приправу гарам масала, если вам хочется придать блюду пряные нотки индийской кухни.

Положите курицу в миску и руками втирайте маринад в мясо, пока не убедитесь, что все кусочки мяса равномерно покрыты маринадом и приправами.

Отправьте курицу в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

После готовьте курицу на гриле по 6–8 минут с каждой стороны или пока курица не станет мягкой, золотистой и не начнет слегка обугливаться по краям. Подавайте горячим с салатом на ваш выбор.

Если готовите в духовке, то это займет минут 20. Но в любом случае проверьте готовность, перед тем, как подавать курицу к столу.

Также вы можете приготовить вкусную курицу с апельсинами.