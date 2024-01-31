Лимонный крем: как приготовить классический английский десерт

Этот крем можно использовать для десертов. Или подать к оладьям.

Лимонный крем – классика английской кухни. Это вкусное дополнение к любым тортам и пирожным. Его можно подать к оладьям и блинам, или добавить к творогу. Или есть просто так, со свежими ягодами и печеньем на десерт. Рецептом поделились на сайте Pudge Factor.

Лимонный крем

Ингредиенты:

два лимона;

сахар – 170 г;

5 желтков;

сливочное масло – 85 г.

Снимите с двух лимонов мелкой теркой снять цедру. Только желтую часть, иначе крем будет горчить. Добавьте 170 г сахара и перетрите цедру с сахаром кончиками пальцев, чтобы выделилось ароматное масло.

Выжмите сок из двух лимонов сок (90 мл) и добавьте к сахару. Поместите миску на паровую баню и нагревайте, пока сахар полностью не растворится.

Отделить пять желтков в миску и отставьте пока.

Когда сахар растворится, добавить в лимонный сироп 85 г сливочного масла, нарезанного кусочками. Не позволяйте будущему крему кипеть и постоянно помешивайте. Когда масло растворится, добавьте яичные желтки в три приема, каждый раз хорошо перемешивая.

Варите крем на паровой бане, не доводя до кипения. Это может занять от 15 до 30 минут — пока крем не перестанет стекать с деревянной ложки. Когда крем загустеет, можно снимать с огня.

Процедите крем через сито, чтобы избавиться от цедры и свернувшихся кусочков желтка.

Остудите крем до комнатной температуры и уберите в холодильник. Так он может храниться неделю.

С таким кремом вы можете приготовить вкусный торт. И тогда вам понадобится идеальный бисквит, который можно приготовить по этому рецепту.