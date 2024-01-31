Царский ужин: рецепт очень вкусных котлет
Котлетная масса получается довольно жидковатой, поэтому на сковородку ее необходимо выкладывать ложкой. Однако на вкус готового продукта это никак не влияет.
Котлеты – блюдо, которое подходит к любому гарниру, а также в качестве составляющего ингредиенты при приготовлении бургеров и других перекусов. У каждой хозяйки свой проверенный рецепт котлет, но сегодня мы предлагаем пополнить свой кулинарный блокнот еще одним, из блога "Рецепты каждый день". Приготовленные по этому рецепту котлеты получаются очень сочными и вкусными.
Самые вкусные котлеты
Ингредиенты:
- фарш из индейки или курицы – 800 гр;
- манная крупа – 4 ст. л;
- сметана – 2 ст. л;
- яйцо – 1 шт;
- петрушка, укроп – по вкусу;
- сахарный песок – 2 ч. л;
- горчица – 2 ч. л;
- соль, специи – по вкусу.
Способ приготовления:
Фарш, манку, сметану, яйцо, горчицу, сахар, соль и специи смешать в глубокой миске. Туда же добавить очень мелко порубленную зелень, снова все тщательно перемешать.
В итоге фарш получится немного жидковатый. Его лучше брать ложкой, а не руками.
На разогретую сковородку с растительным маслом выложить котлеты ложкой, поджарить их на каждой стороне по 2-3 минуты, чтобы с обеих сторон появилась золотистая корочка. Главное – не пережарить.
Затем добавить в сковородку немного воды, закрыть ее крышкой и оставить на небольшом огне на 10 минут: по пять минут с каждой стороны.
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