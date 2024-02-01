Быстро и экономно: рецепт вкусного супа из плавленого сырка

Этот суп очень быстро готовится. И отлично подойдет для зимнего ужина.

Сырные супы готовят по всему миру. Иногда их готовят на основе бри или камамбера. Но не менее вкусно получится и на основе плавленых сырков. Такие супы готовятся быстро, не требуют постоянного внимания и строгого соблюдения пропорций. А в качестве ингредиентов в такой суп можно добавить все: от овощей, до круп и морепродуктов.

В состав любых плавленых сыров входят твердый сыр, сливочное масло, сухое молоко, творог и некоторое количество консервантов и загустителей. Помните, что в настоящем плавленом сыре не должно быть заменителей молочного жира. Качественный продукт легко растворяется в горячей жидкости без комков и сгустков.

Для приготовления супов мягкие плавленые сыры, которые обычно продаются в контейнерах, плавленые сырки, которые обычно продают в фольге. И даже так называемый колбасный сыр. Его для супа нужно натереть на самой мелкой терке и добавить в горячий бульон, непрерывно помешивая. Как приготовить самым быстрый суп из плавленого сырка, рассказали на сайте Cookery.

Быстрый суп из плавленого сырка

Ингредиенты:

плавленый сырок (по 150 г) – 2 шт.;

3 картофелины;

1 морковка;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

укроп;

сливочное масло – 2 ст. л.;

лавровый лист, соль, свежемолотый черный перец.

Лук и чеснок нарежьте как можно мельче, картофель — кубиками, морковь натрите на крупной терке.

В кастрюле растопите масло и обжарьте лук в течение 5 минут. Добавьте морковь и готовьте еще столько же.

Положите чеснок и картофель, перемешайте, и влейте литр горячей воды.

Доведите до кипения, посолите, добавьте лавровый лист, через 2–3 минуты выньте его.

Варите суп еще 10 минут. Нарежьте плавленые сырки небольшими кусочками, сложите в миску, влейте половник бульона, перемешайте, чтобы сырки растворились. Влейте сырную смесь в суп, варите на медленном огне под крышкой еще пять минут.

Поперчите, всыпьте рубленый укроп, выключите огонь, дайте настояться под крышкой несколько минут и подавайте.

В такой суп можно добавить гренки, ломтики жареного бекона, или ветчины.

Также вы можете приготовить простой картофельный суп с рыбными консервами.