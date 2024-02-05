Вкусный зимний салат. Как приготовить интересную замену винегрету

Если любите винегрет, то вам понравится и этот салат. Он очень просто готовится.

Этот зимний салат — отличная замена обычному винегрету. Можно назвать его и гарниром и салатом. Он просто готовится и получается очень вкусным. Рецептом поделилась популярная украинская кулинарная блогер и шеф-повар Валентина Саенко.

Зимний салат

Ингредиенты:

брюссельская капуста — 300 г;

тыква — 300 г;

отварная свекла — 300 г;

орехи грецкие — 100 г;

клюква сухая — 100 г.

Для заправки:

бальзамический уксус — 2 ст. л.

мед — 1 ст. л.

ароматное подсолнечное масло, соль.

Брюссельскую капусту чистим. Если срезать немножко снизу, возле кочанчика, то верхние листочки сами отпадут. Нарезаем кочаны капусты пополам. Тыкву чистим и режем кубиком. Примерно 1 на 1 см. Можно немного больше. Поливаем маслом тыкву и брюссельскую капусту и запекаем при 180° примерно 15-20 минут в духовке.

Свеклу можно отварить, а можно завернуть в фольгу и запечь в духовке, так получится только вкуснее. Чистим и нарезаем кубиками.

Для заправки смешиваем бальзамический уксус и мед. Балансируйте вкус, как вам захочется. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, а сухую клюкву замочите в кипятке.

Затем смешиваем все ингредиенты, солим и доводим до своего вкуса. Зимний салат готов.

Тыкву можно заменить на батат, а вместо душистого подсолнечного масла можно взять оливковое. Экспериментируйте.

Также вы можете приготовить вкусный салат с грецкими орехами, фетой, грушами и медом.