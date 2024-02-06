Львовский сырник: как приготовить популярный десерт по рецепту шеф-повара

Львовский сырник — традиционное блюдо галицкой кухни. Автор десерта точно не известен, но популяризатором считается Дарья Цвек — известная украинская кулинарка.

Львовский сырник — это очень вкусный украинский десерт, который по вкусу больше похож не на банальную творожную запеканку, а на нежный испанский чизкейк, поэтому и к приготовлению следует подойти ответственно, чтобы блюдо удалось. Рецептом поделилась известная украинская блогер и шеф-повар Валентина Саенко.

Творог должен быть жирный, маслянистый и достаточно сухой. Масло и сливки должны быть отборными, очень свежими и достаточно маслянистыми.

Какао и сахар выберите самые качественные, с насыщенным вкусом и хорошей сухой текстурой.

Не пожалейте средств на вкусный и крупный изюм. Но делать сырник можно не только с ним, но и с другими любимыми сухофруктами.

Львовский сырник

Ингредиенты:

творог кисломолочный (жирный) — 400 г;

сахар — 100 г;

ваниль;

яйца — 2 шт;

крахмал кукурузный — 15 г;

разрыхлитель — 5 г;

масло сливочное — 50 г;

сухофрукты — 100 г;

шоколад — 100 г;

сливки жирные — 40 г.

Изюм промойте и залейте горячей водой. Творог тщательно перетрите руками или блендером до однородной массы и отставьте в сторону.

Подготовьте две чистые и сухие глубокие тарелки. В одну добавьте желтки яиц, в другой оставьте белки.

К желткам добавьте сахар и хорошо перемешайте. Добавьте творог, ваниль, масло, крахмал и разрыхлитель.

Отдельно взбейте белки до крепкой пены и добавьте к нашей творожной массе. Добавьте изюм, или сухофрукты. Тщательно перемешиваем и выкладываем массу в форму с пергаментом. Запекаем при 180 градусах примерно 1 час.

Сырник должен быть румяный. Сначала он будет пышный, потом опадет. После остывания покрываем глазурью из шоколада и сливок.

Пусть постоит в холодильнике пару часов, а затем подавайте к столу.

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