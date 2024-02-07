Салат с курицей и ананасами: как приготовить пикантное и вкусное блюдо

Салат с курицей и ананасами можно приготовить и на праздничный стол. И просто так, на ужин.

Салат с куриной грудкой и ананасами — популярное праздничное блюдо. Но никто не может вам запретить вам приготовить его на ужин.

Обязательными ингредиентами салата являются яйца, сыр и майонез, по желанию можно добавить грибы и кукурузу. Курицу для этого салата отваривают, или запекают в духовке, или на сковороде под крышкой. Рецептом поделились на сайте Yasensvit.

Салат с курицей и ананасами

Ингредиенты:

три яйца;

куриное филе — 300 г;

консервированный ананас — 200 г;

шампиньоны — 300 г;

твердый сыр — 80 г;

майонез;

масло, соль.

Куриные грудки отварите до готовности без специй и остудите. Нарежьте небольшими кубиками.

Шампиньоны нарежьте тонкими слайсами и поджарьте до готовности на растительном масле, посолите, поперчите. Затем оставьте остывать.

Отварите яйца вкрутую, очистите и нарежьте кубиками. Кольца ананаса достаньте из сиропа и также нарежьте кубиками.

Сыр натрите на крупной терке. Начинаем собирать салат. Первым слоем положите кусочки курицы, сверху жареные шампиньоны. Промажьте тонким слоем майонеза.

После грибов выложите кусочки ананаса, затем яйцо. Снова помажьте майонезом. Посыпьте щедрой порцией сыра и отправьте салат на 1-2 часа в холодильник, чтобы он пропитался.

Подавайте к столу охлажденным.

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