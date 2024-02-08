Форшмак из сельди: как приготовить вкусную закуску

Форшмак — это очень вкусная интересная и полезная закуска. И чтобы ее приготовить, нужно минимум ингредиентов.

Форшмак традиционно готовят в Одессе. А когда-то это был вкусный способ приготовить сельдь, которая оказалась слишком соленой. Есть множество вариантов его приготовления, но рецепт, предложенный кулинарным блогером, который пишет под ником lanas_diet, безусловно, один из самых простых.

Форшмак готовят согласно предпочтениям разными способами: кто-то перебивает все ингредиенты в блендере, кто-то перекручивает на мясорубке, но если нарезать все мелко, то получится более фактурная консистенция. Так что выбирайте сами.

Лучше взять вкусный салатный лук. Но если салатного нет, то порежьте обычный мелко и залейте кипятком, чтобы убрать горечь.

форшмак

Ингредиенты:

сельдь — 250 г;

половинка сладкой салатной луковицы, или маленькая луковица;

вареное яйцо;

половинка яблока;

сок лимона;

мягкое сливочное масло — 50 г.

Все ингредиенты режем мелко. Яблоко чистим, перед тем, как нарезать и сбрызгиваем лимоном, чтобы не темнело. Если не любите кислинку, то сбрызгивать не обязательно. Добавляем сливочное масло и все хорошо перемешиваем.

Форшмак готов, можно поставить в холодильник на час. Подавайте форшмак на поджаренных гренках.

Часто в форшмак еще добавляют замоченный в молоке хлеб или булку, но попробуйте именно этот вариант с минимумом ингредиентов.

Если вы купили целую сельдь, то ее надо почистить. И Фокус ранее писал, как это сделать правильно.