Сабайон, или яичный крем: кондитерская история популярного десерта

Кондитеры рекомендуют: во время остывания сабайона до комнатной температуры его необходимо регулярно помешивать, чтобы избежать расслоение желтков и вина.

Этот яичный крем со сладким вином — основа основ итальянского кондитерского искусства. Самый известный из всех итальянских десертов, как утверждают кулинары сайта Italy4.me. На его основе создано множество тортов, пирожных, его иногда добавляют в тирамису, но лучше всего он сам по себе — в холодном стакане, традиционно украшенный инжиром, ягодами или цветами.

Без преувеличения, итальянская версия этого десерта была описана еще в рецептах XVI века, а регионы Венеция, Ломбардия, Сицилия, Эмилия и Пьемонт до сих пор спорят о том, где же был впервые создан крем сабайон. Вариантов происхождения существует несколько.

Одна из версия рассказывает, что крем сабайон был создан совершенно случайно в 1500 году в Реджо-Эмилии. Когда капитан Джована Паоло Бальони прибыл со своим судном в порт, то местные жители предоставили ему для питания команды виноград, яйца и вино. Моряки начали смешивать эти продукты и получился этот десерт.

Еще одна версия гласит, что создателем сабайона был монах-францисканец Паскуаль Байлон, который в конце XVI века готовил этот крем в качестве средства, укрепляющего ослабленный организм.

В Европе сабайон стал известен после того, как Екатерина Медичи привезла с собой во Францию к королевскому двору итальянских поваров.

Рецепт

Состав этого легкого заварного крема очень простой. Существует лишь один простой нюанс — в приготовлении нужно быть аккуратным.

В сабайон чаще всего добавляют Марсалу — крепкое сицилийское вино, похожее на мадеру, или Moscato d'Asti — игристое белое родом из Асти.

Ингредиенты на 4 человека:

4 яичных желтка;

3 ст. л. сахара;

1,5 ч. л. корицы;

150 мл сладкого вина типа Moscato di Asti (Marsala, Sherry, Porto, Madera).

Заранее поставьте на средний огонь кастрюлю с водой — для водяной бани. Холодные желтки хорошо взбейте с сахаром, пока они не побелеют и не вспенятся. Понемногу, аккуратно, чтобы пена не распалась, добавляйте вино.

Поставьте емкость с желтками на водяную баню и варите, постоянно взбивая. Внимание! Закипеть крем не должен! Как только он начнет загустевать, снимайте с огня. Следите, чтобы структура крема была однородной.

Разлейте сабайон в стаканы или формочки, украсьте ягодами. Подают его как в горячем, так и холодном виде.

В летнее время хорошо подавать сабайон с яблоками. Смешайте крем со взбитыми сливками, залейте получившимся кремом яблочные дольки и посыпьте нарезанным миндалем. Яблочные дольки можно также слегка обжарить, потом выложить в огнеупорную форму, залить кремом и слегка запечь, до зарумянивания (минут 5-7). В идеале — под грилем (пару минут).

Фото: pixabay.com

Во время остывания сабайона до комнатной температуры его необходимо регулярно помешивать, чтобы избежать расслоение желтков и вина.

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