Сало для бутербродов: рецепт вкусной закуски

Сало приготовленное по этому рецепту, получается очень мягким и вкусным. Приготовить его просто.

Сало для этого рецепта лучше взять с прослойками мяса, тогда получится еще вкуснее. Подчеревина, или щековина подойдет. Но лучше первый вариант. Рецептом поделилась кулинарный блогер из Одессы, которая пишет под ником bonitavkusnoo.

Сало для бутербродов

Ингредиенты:

1 кг сала;

8 зубчиков чеснока;

2 ст. л. соли;

1 ст. л. майонеза (или сметана с горчицей);

перец черный молотый;

перец черный горошком;

лавровый лист молотый;

паприка молотая; паприка молотая;

укроп свежий;

пакет для запекания.

Сало помойте, просушите и разделите на порционные кусочки примерно 8 см длиной. Чеснок почистите и нашпигуйте им сало, делая надрезы до кожуры.

Смешайте в месте майонез, молотый лавровый лист, соль, паприку, молотый черный перец, измельченный укроп. Все хорошо перемешать и натереть этой смесью сало.

Каждый кусочек сала вложите в пакет, добавьте перец горошком. Хорошо завяжите пакет, стараясь выпустить весь воздух. Полученный пакет положите в три пакета. В большом казане доведите воду до кипения, положите пакетики с салом и варите на среднем огне 2 часа, периодически доливая воду.

Затем дайте салу остыть, не вынимая из пакетов. Затем положите в холодильник на два дня, так же не открывая пакеты. По истечении этого периода пакеты открываем и в таком состоянии оставляем сало еще на сутки. Затем нарезайте и подавайте на черном хлебе.

А на десерт вы можете приготовить вкусный украинский десерт — ленивые вареники .