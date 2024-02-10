Рецепты из микроволновки: простые и быстрые кексы

При приготовлении блюд в микроволновой печи имейте в виду, что в ней можно использовать не любую посуду, а специальную.

Обычно все используют микроволновую печь как устройство для быстрого и беспроблемного разогрева пищи. На самом деле в микроволновке можно выпекать, жарить, тушить, то есть готовить вкуснейшие блюда. И, кстати, тоже с комфортом и недолго.

Предлагаем вам рецепты вкусной выпечки, когда, ой, как хочется сладенького, а времени лишнего нет или не владеешь кондитерскими техниками высокой кухни. Итак, простые и быстрые кексы из микроволновки. Единственный нюанс — заметьте, что в микроволновке можно использовать не любую посуду, а специальную.

Кексы в формочках

Ингредиенты:

пшеничная мука — 8 ст. л.;

сахар — 8 ст. л.;

какао-порошок — 4 ст. л.;

молоко — 6 ст. л.;

куриные яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 30 г;

сахарная пудра или какао-порошок.

Просейте пшеничную муку и какао-порошок, смешайте венчиком все составляющие. Растопите сливочное масло. Миксером взбейте яйца с сахаром 2-3 минуты, добавьте молоко, сливочное масло и осторожно всыпьте сухие ингредиенты. Все перемешайте до однородности.

Наполните силиконовые формы для кексов на 2/3 тестом. Поставьте в микроволновую печь на три минуты, мощность — 750-800 Вт. После сигнала об окончании времени не открывайте дверцу сразу и не вынимайте кексы еще 10 минут.

Достаньте кексы из форм, притрусите сахарной пудрой или какао-порошком.

Фото: pixabay.com

Шоколадный кекс без молока

Ингредиенты:

мука пшеничная — 150 г;

сахарная пудра — 1 стакан;

какао-порошок — 2 ст. л.;

сода — 1 ч. л.;

ваниль — 1 ч. л.;

вода — 1 стакан;

подсолнечное масло — 5 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сахарная пудра или мороженое.

Просейте пшеничную муку и какао-порошок. Добавьте сахарную пудру, соду, ваниль и соль. Все хорошо перемешайте. К сухим ингредиентам добавьте воду, подсолнечное масло и уксус, снова перемешайте до однородности.

Жаростойкую форму смажьте маслом и наливайте тесто. Поставьте в микроволновку на пять минут при мощности 800 Вт. Если кекс остался сверху влажным, то включите микроволновую печь еще на одну минуту.

Готовый кекс притрусите сахарной пудрой или добавьте шарик мороженого.

Фото: pixabay.com

Ванильный кекс с ягодами

Ингредиенты:

куриные яйца — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

молоко — 2 ст. л.;

подсолнечное масло — 2 ст. л.;

мука пшеничная — 3 ст. л.;

разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.;

ягоды — по желанию.

Яйца с сахаром и ванильным сахаром взбейте венчиком 1-2 минуты. Добавьте молоко, подсолнечное масло и перемешайте. К яичной массе просейте через сито муку с разрыхлителем.

Перелейте тесто в чашки, заполняя их примерно на половину. К тесту можно добавить замороженные ягоды. Ставим кексы примерно на 1 минуту в микроволновку при максимальной мощности.

Фото: pixabay.com

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