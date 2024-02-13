Идеально к ужину: рецепт быстрого салата с мясом и грибами
Для приготовления салата можно использовать говядину, куриное филе или мясо индейки. С любим из этих ингредиентов он будет вкусным.
Вкусный и сытный салат – отличное дополнение на стол к обеду или ужину. Свои проверенным рецептом поделилась автор блога "Вкусные рецепты на каждый день". Он не требует особых кулинарных навыков, готовится очень быстро и прекрасно утоляет голод.
Мясной салат с грибами
Ингредиенты:
- яйца вареные – 5 шт;
- вареное мясо (куриное филе или говядина) – 300 гр;
- маринованные шампиньоны – 300 гр;
- специи: соль, перец – по вкусу;
- майонез – по вкусу.
Способ приготовления:
Куриные яйца почистить, нарезать мелкими кубиками. Говядину или куриное филе тоже измельчить аналогично. С шампиньонов слить рассол и порезать их пополам или на четыре части, в зависимости от размера.
Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить соль, перец и другие специи (по желанию), заправить майонезом и перемешать. Салат готов!
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