Идеально к ужину: рецепт быстрого салата с мясом и грибами

Для приготовления салата можно использовать говядину, куриное филе или мясо индейки. С любим из этих ингредиентов он будет вкусным.

Вкусный и сытный салат – отличное дополнение на стол к обеду или ужину. Свои проверенным рецептом поделилась автор блога "Вкусные рецепты на каждый день". Он не требует особых кулинарных навыков, готовится очень быстро и прекрасно утоляет голод.

Мясной салат с грибами

Ингредиенты:

яйца вареные – 5 шт;

вареное мясо (куриное филе или говядина) – 300 гр;

маринованные шампиньоны – 300 гр;

специи: соль, перец – по вкусу;

майонез – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца почистить, нарезать мелкими кубиками. Говядину или куриное филе тоже измельчить аналогично. С шампиньонов слить рассол и порезать их пополам или на четыре части, в зависимости от размера.

Все ингредиенты сложить в глубокую миску, добавить соль, перец и другие специи (по желанию), заправить майонезом и перемешать. Салат готов!

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