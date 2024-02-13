Куриные котлеты с грибами: рецепт сытной добавки к любому гарниру
Вкуснее всего такие котлеты – с картофельным пюре. Их вкус оценят и взрослые, и дети.
Сочетание мяса и грибов – это всегда очень вкусно. Рекомендуем приготовить котлеты с грибами по рецепту из кулинарного блога "Рецепты каждый день". Такое блюдо отлично подойдет к картофельному пюре и понравится всей семье.
Котлеты с грибами
Ингредиенты:
- фарш из филе курицы – 500 гр;
- яйцо – 1 шт;
- шампиньоны – 6 шт;
- лук – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик
- соль, перец, паприка — по вкусу.
Способ приготовления:
Грибы почистить, порезать. лук почистить, порезать кубиками. Обжарить грибы и лук на сковороде, чуть смазанной маслом, практически до готовности.
Смешать грибно-луковую массу с куриным фаршем, добавить пропущенный через пресс чеснок, сырое яйцо, специи, все перемешать.
Влажными руками сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить на сковороде на небольшом количестве масла с обеих сторон.
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