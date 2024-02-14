Вкусный и хрустящий: рецепт датского салата из капусты
Этот салат датчане обычно готовят на Рождество. Но он отлично подойдет, чтобы разнообразить зимнее меню.
Этот вкусный хрустящий салат часто готовят в Дании. Обычно – на Рождество. Этот салат из красной капусты и яблок с пикантной заправкой отлично подходит для зимнего меню, когда овощи в супермаркете оказываются не такими вкусными, как летом. Рецептом поделились на сайте Marie Claire.
Датский салат из капусты
Ингредиенты:
- 1 небольшой кочан красной капусты;
- 2 маленьких яблока;
- 1 горсть грецких орехов;
- 1 небольшой пучок кудрявой петрушки;
- 5 столовых ложек оливкового масла;
- 4 столовые ложки яблочного уксуса или белого бальзамического уксуса;
- 2 столовые ложки жидкого меда.
Удалите верхние листочки капусты. Остальной кочан нарежьте как можно тоньше. Яблоки очистите и нарежьте ломтиками или кубиками.
В большой миске смешайте капусту, яблоки и слегка нарезанные грецкие орехи.
Приготовьте соус (заправку) винегрет из оливкового масла, уксуса и меда. Можно взбить все ингредиенты венчиком, а можно влить их в банку и хорошо потрясти, как шейкер.
Заправьте овощи соусом и перемешайте. Салат готов.
Чтобы получить еще более зимний вкус, замените в этом рецепте яблоки апельсинами.
Также вы можете приготовить вкусный быстрый салат с курицей и грибами.