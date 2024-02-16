Сытный и вкусный: рецепт салата с колбасой и огурцами

Этот салат с колбасой, огурцом и яйцами чем-то напоминает всеми любимый Оливье. Но пикантность ему придают копчености.

Салат с варено-копченой колбасой, яйцами и майонезом похож на любой другой зимний салат: калорийный и вкусный. Он чем-то напоминает популярный Оливье, но в нем меньше ингредиентов. Впрочем, вы всегда можете дополнить его по своему вкусу, добавив кукурузу, горошек, репчатый лук или тертый сыр. Продукты можно нарезать, как соломкой, таки и кубиками. Как приготовить вкусный салат, рассказали на сайте Gastronom.

Салат с колбасой

Ингредиенты:

три яйца – 3 шт;

варено-копченая колбаса – 250 г;

свежий огурец;

петрушка, укроп, зеленый лук, чеснок, майонез, соль.

Сварите яйца вкрутую. Варите не больше 10 минут, иначе желток посереет. Кладите яйца в холодную воду и уже потом доводите до кипения. Охладите и очистите.

Копчено-вареную колбасу нарежьте сначала тонкими кружочками, затем — соломкой.

Огурец вымойте и нарежьте соломкой. Огурцы можно не чистить.

Петрушку, укроп и зеленый лук вымойте и мелко нарежьте. Переложите в миску с колбасой и огурцами. Яйца натрите на крупной терке. Также добавьте к остальным ингредиентам.

Чеснок очистите и пропустите через пресс. Соедините с майонезом. Посолите и поперчите. Перемешайте и заправьте соусом салат.

Если вам не нравится вкус чеснока, его можно в салат не добавлять.

Если этот салат вам кажется слишком калорийным, то приготовьте сочный и хрустящий салат из капусты. Это блюдо очень популярно в Дании.