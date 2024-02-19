Сытный обед: рецепт лагмана с лапшой и говядиной

Лагман – не очень распространенное в Украине блюдо, однако это не значит, что его не стоит готовить. Сытное и вкусное оно никого не оставит равнодушным.

Лагман – среднеазиатское блюдо, представляющее собой что-то среднее между лапшой с подливой и супом. Ранее для его приготовления использовали только баранину, но сейчас каждая хозяйка добавляет в него мясо по своему вкусу. Рекомендуем приготовить лагман на обед, поскольку это очень сытная еда, которая отлично утоляет голод и заряжает энергией. Рецептом этого блюда поделились в кулинарном блоге "Рецепты каждый день".

Лагман

Ингредиенты:

мясной бульон – 1,5 литра;

телятина – 500 гр;

лапша – 300 гр;

сладкий перец – 2 шт;

помидоры – 2 шт;

большая луковица – 1 шт;

чеснок – 2-3 зубчика;

петрушка – 1 пучок;

растительное масло – 3-4 ст. л;

соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Перец, помидоры, помыть. У перца удалить сердцевину с семенами. Лук очистить. Все овощи нарезать кубиками.

Мясо нарезать небольшими кубиками и обжарить на сильном огне несколькими порциями до готовности, после чего выложить в тарелку. Когда все мясо будет готово, вернуть его в сковороду.

Добавить овощи, жарить, помешивая, 5-7 минут. Влить теплый бульон, довести до кипения, уменьшить огонь до среднего и варить около часа.

Петрушку и чеснок мелко порубить. Минут за 10 до того, как будет готово мясо, отварить лапшу и откинуть на дуршлаг.

В глубокие тарелки положить лапшу, влить суп, посыпать чесноком и петрушкой и можно подавать к столу.

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