Одесские налисники: рецепт вкуснейшего украинского десерта

Также их называют Овидиопольскими. И готовятся они традиционно, но есть пара секретов.

Налисники — это блины с начинкой. Но по этому рецепту они готовятся немного нетрадиционно, но получаются очень вкусными. Причин, почему их надо приготовить именно так, несколько: они получаются маленькими и милыми, в них много начинки и такого вы еще точно не пробовали. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником maslom_wgoru.

Одесские налисники

Ингредиенты:

Для блинов:

5 яиц;

0,5 л молока;

250 г муки;

соль;

сахар (кладите немного, ведь он будет и в сыре, и между слоями);

20 мл растительного масла (или растопленного масла).

Для начинки:

жирный творог — 0,5 кг;

одно яйцо;

сахар по вкусу;

ванилин;

изюм;

примерно 100 г масла, несколько ложек сахара для запекания.

Сначала сделайте тонкие блины. Смешайте все ингредиенты. У вас получится жидкое тесто. Пожарьте тонкие блинчики на сковородке.

Когда блины будут готовы, разрежьте их на четвертинки. Для начинки смешайте все ингредиенты. Изюм можно не добавлять, если вы его не любите.

Заверните начинку в четвертинки блинчиков. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Сложите блины одним слоем, посыпьте сахаром и положите кусочки масла, затем выложите новый слой блинов и так пока они не закончатся. Накройте форму фольгой, или крышкой и запекайте в духовке при 180 градусах около 30 минут. Масло с сахаром должны растопиться, а нижний слой блинов — зарумяниться до красивой корочки.

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