Веночек из тунца: рецепт легкой и очень вкусной закуски

Готовый веночек можно украсить по своему желанию. Для этого используйте оливки или свежие овощи.

Консервированный тунец – один из самых вкусных и универсальных продуктов, который идеально подходит для приготовления различных диетических и более сытных блюд. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом невероятной закуски из тунца, который предлагает кулинарный блогер Ольга Головина. Ее можно приготовить как для себя, так и к приходу гостей.

Веночек из тунца

Ингредиенты:

тунец в собственном соку – 2 баночки;

яйца – 4 шт;

синий лук – 1 шт;

петрушка – пучок;

майонез – 2 ст. л;

соль, перец;

багет;

оливки и маслины – для подачи.

Способ приготовления:

Яйца сварить вкрутую, остудить, нарезать мелкими кубиками. С тунца слить жидкость, слегка размять вилкой и добавить к яйцам. Туда же всыпать мелко порезанный лук и петрушку. Все посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.

Далее приступаем к формированию закуски. Внутрь тарелки положить пиалу или небольшую миску, вокруг выложить закуску в форме веночка. Убрать середину и туда положить подсушенный багет. Веночек украсить по своему желанию. Можно использовать маслины, помидор, болгарский перец.

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