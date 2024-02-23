Веночек из тунца: рецепт легкой и очень вкусной закуски
Готовый веночек можно украсить по своему желанию. Для этого используйте оливки или свежие овощи.
Консервированный тунец – один из самых вкусных и универсальных продуктов, который идеально подходит для приготовления различных диетических и более сытных блюд. Сегодня хотим поделиться с вами рецептом невероятной закуски из тунца, который предлагает кулинарный блогер Ольга Головина. Ее можно приготовить как для себя, так и к приходу гостей.
Веночек из тунца
Ингредиенты:
- тунец в собственном соку – 2 баночки;
- яйца – 4 шт;
- синий лук – 1 шт;
- петрушка – пучок;
- майонез – 2 ст. л;
- соль, перец;
- багет;
- оливки и маслины – для подачи.
Способ приготовления:
Яйца сварить вкрутую, остудить, нарезать мелкими кубиками. С тунца слить жидкость, слегка размять вилкой и добавить к яйцам. Туда же всыпать мелко порезанный лук и петрушку. Все посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
Далее приступаем к формированию закуски. Внутрь тарелки положить пиалу или небольшую миску, вокруг выложить закуску в форме веночка. Убрать середину и туда положить подсушенный багет. Веночек украсить по своему желанию. Можно использовать маслины, помидор, болгарский перец.
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