Классика греческой кухни: рецепт роллини с курицей и сыром (видео)
Начинку для роллини можно брать любую. Они одинаково вкусны как в сладком виде, так и с мясом или сыром.
Роллини – это выпечка, которая изготавливается из тонкого вытяжного теста фило, которое сворачивается в форму рулета с начинкой по центру. Несмотря на то, что теста в изделии меньше, чем начинки, именно фило обожают гурманы. Поскольку не все пробовали это блюдо, рекомендуем приготовить его по рецепту кулинарного блогера Оксаны Крецул и порадовать домочадцев изюминкой греческой кухни.
Роллини с курицей и сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 1 шт;
- тесто фило – 1 пачка;
- сыр сулугуни – 1 пачка;
- сыр адыгейский – 1 пачка;
- крем-сыр – 1-2 пачки;
- пармезан – немного;
- луковица – 1 шт;
- масло сливочное – 1 пачка;
- соль, специи – по вкусу;
- кунжут;
- яйца, молоко для смазки.
Способ приготовления:
Тесто разморозить естественным путем.
Куриное филе отварить со специями. Дать остыть в воде, тогда оно будет мягкое. Измельчить блендером с солью, специями и поджаренным луком. Добавить крем-сыр и немного натертого сулугуни.
Для второй начинки натереть все сыры и смешать с крем-сыром, можно немного подсолить и по желанию добавить зелень.
Лист теста щедро смазать растопленным маслом, на краю выложить начинку и свернуть колбаской до середины. Сверху смазать взбитым яйцом с молоком и присыпать кунжутом. Выпекать при 190-200 градусов 20-30 минут до золотистой корочки.
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