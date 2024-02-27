Куриная колбаса в духовке: рецепт полезного и аппетитного блюда

Для приготовления такой колбасы можно взять любое другое мясо, например, индейку. В любом случае она получается сочной и вкусной.

Если хотите порадовать себя и своих близких вкуснейшей куриной колбасой, приготовьте ее сами. Ее преимущество в том, что для нее вы лично покупаете все ингредиенты и готовите собственноручно. Это гарантирует качество, вкус и безопасность. Как сделать куриную колбасу в духовке, рассказали в блоге "Рецепты каждый день".

Колбаса из курицы в духовке

Ингредиенты:

черева (натуральная оболочка для колбасы) – 2,5 метра;

филе бедра куриное с кожей – 1500 гр;

чеснок – 4-5 зубчиков;

соль – 1 ч. л;

приправа для курицы – 1-2 ч. л;

вода – 150-200 мл.

Способ приготовления:

Натуральную оболочку замочить в теплой воде на полчаса-час, после чего хорошо ополоснуть.

Пропустить через мясорубку кожу и 200–300 г филе. Чеснок измельчить ножом или через пресс. Оставшееся филе нарезать мелкими кусочками произвольной формы.

Сложить подготовленные ингредиенты в миску, добавить соль и приправу, хорошо перемешать.

На мясорубку установить насадку для колбас и заполнить оболочку куриным фаршем. Выложить на смазанный маслом противень и сделать в оболочке проколы на расстоянии 1–1,5 см. Влить немного теплой воды. Отправить противень в предварительно разогретую духовку.

Запекать примерно 50 минут при 180 градусах, а после – еще 10 минут при 200–220 градусах в режиме гриля, чтобы появилась румяная корочка.

Читайте также:

Сытный и вкусный: рецепт салата с колбасой и огурцами

Салат с фасолью, сухариками и колбасой: быстрый рецепт очень вкусной закуски

Рецепт вареной колбасы из куриного мяса — вкуснее чем в магазине и можно даже детям