Салат "Здоровье": готовим фигуру к весне

Кисло-сладкий вкус и свежие овощи и фрукты делают этот салат по-весеннему ярким.

Продолжая тему вкусной и здоровой пищи, а также похудения к весне, не можем обойти вниманием рецепт салата "Здоровье" от известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. На приготовление этого блюда вы потратите совсем немного времени, а ваш организм будет вам благодарен.

Салат "Здоровье"

Ингредиенты:

корень сельдерея – 300 гр;

яблоко – 1/2 шт;

ананас – 2 ст. л (консервированный);

изюм – 2 ст. л (вымочить в течение 30 минут).

Для заправки:

сок лайма или лимона – 1 ст. л;

оливковое масло – 2 ст. л;

мед – 1 ст. л

горчица – 1/2 ч.л (сладкая);

соль и перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Корень сельдерея очистить от грязной шкурки и натереть на терке. Чтобы он выглядел более эстетично, воспользуйтесь теркой для корейской моркови. Яблоки порезать тонкой соломкой, изюм пропарить, ананас порезать. Все смешать в миске, залить заправкой, смешав все ее ингредиенты до равномерного растворения, перемешать и можно кушать.

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