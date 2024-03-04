Вкуснейшие тарталетки за пару минут: простой рецепт закуски
Готовые тарталетки можно украсить красной икрой и зеленью. Так они будут не только вкусными, но и яркими.
Если к вам спешат гости, а времени на готовку чего-то вкусненького у вас в обрез, сделайте тарталетки с начинкой. Запаситесь ими заранее, чтобы при необходимости у вас было во что положить вкусный микс ингредиентов и порадовать себя и друзей или родных. Своим рецептом тарталеток на праздничный стол поделилась известная кулинарный блогер Юлия Симончук. Они получаются очень вкусными и яркими.
Тарталетки на праздничный стол
Ингредиенты:
- упаковка тарталеток;
- яйца – 2 шт;
- свежий огурец – 1 шт;
- сыр твердый – 120 гр;
- лосось слабосоленый – 100-120 гр;
- сливочный сыр – 2-3 ст. л;
- сметана – 2-3 ст. л;
- укроп и красная икра — для украшения.
Способ приготовления:
Яйца отварить вкрутую, остудить, почистить, натереть на терке. Огурец при желании почистить и порезать на мелкие кусочки, рыбу тоже измельчить. Все перемешать, заправить смешанным сливочным творогом со сметаной. Снова все хорошо перемешать и наполнить тарталетки. Сверху украсить икрой и укропом или другой зеленью.
Читайте также:
Тарталетки с шампиньонами и сыром в духовке: простой рецепт горячей закуски
Тарталетки с салатом из тунца: рецепт очень вкусной и аппетитной закуски
Тарталетки с печенью трески: рецепт быстрой закуски