Невероятно вкусные блинчики с творогом и апельсиновым соусом: пошаговый рецепт
Нежные блины с творожной начникой буквально тают во рту. Соус с апельсиновым соком делает их еще вкуснее.
Поскольку сейчас Масленица, то пришло время пробовать самые разнообразные блины. У тех, кто любит и умеет готовить, есть свой проверенный рецепт этого блюда. Своим поделился и известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Блины по его рецепту получаются невероятно нежными и вкусными с любой добавкой.
Идеальные блины с начинкой и апельсиновым соусом
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- сахар – 2 ст. л;
- оливковое масло – 2,5 ст. л;
- мука – 6-7 ст. л;
- яйцо – 4 шт;
- соль – щепотка.
Для соуса:
- сливочное масло – 1 ст. л;
- цедра одного апельсина;
- сахар – 2 ст. л;
- ванильный сахар – 1 ч. л;
- ром – 1 ст. л;
- апельсиновый сок –150 мл
- любые ягоды.
Для начинки:
- мелкозернистый творог;
- изюм.
Способ приготовления:
Все ингредиенты для теста перемешать в блендере, взбить миксером или венчиком. Пожарить тонкие блины.
Для соуса все ингредиенты сложить в сковородку и на максимальном огне выварить вдвое до состояния соуса. В готовый соус добавить любые ягоды.
Творог смешать с изюмом, начинить блинчики и слегка обжарить их на сковороде со сливочным маслом.
При подаче полить блины соусом.
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