Невероятно вкусные блинчики с творогом и апельсиновым соусом: пошаговый рецепт

Нежные блины с творожной начникой буквально тают во рту. Соус с апельсиновым соком делает их еще вкуснее.

Поскольку сейчас Масленица, то пришло время пробовать самые разнообразные блины. У тех, кто любит и умеет готовить, есть свой проверенный рецепт этого блюда. Своим поделился и известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Блины по его рецепту получаются невероятно нежными и вкусными с любой добавкой.

Идеальные блины с начинкой и апельсиновым соусом

Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

сахар – 2 ст. л;

оливковое масло – 2,5 ст. л;

мука – 6-7 ст. л;

яйцо – 4 шт;

соль – щепотка.

Для соуса:

сливочное масло – 1 ст. л;

цедра одного апельсина;

сахар – 2 ст. л;

ванильный сахар – 1 ч. л;

ром – 1 ст. л;

апельсиновый сок –150 мл

любые ягоды.

Для начинки:

мелкозернистый творог;

изюм.

Способ приготовления:

Все ингредиенты для теста перемешать в блендере, взбить миксером или венчиком. Пожарить тонкие блины.

Для соуса все ингредиенты сложить в сковородку и на максимальном огне выварить вдвое до состояния соуса. В готовый соус добавить любые ягоды.

Творог смешать с изюмом, начинить блинчики и слегка обжарить их на сковороде со сливочным маслом.

При подаче полить блины соусом.

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